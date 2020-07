Včeraj 19 okužb; ena v Šentjerneju

15.7.2020 | 12:30

Včeraj so v Sloveniji opravili 1112 testiranj na novi koronavirus in potrdili 19 primerov, skupno tako že 1878. Hospitaliziranih je bilo 16 bolnikov s covidom-19, kar je en manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje ena oseba, eno pa so odpustili v domačo oskrbo. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-1.

Okužbo so potrdili v 14 občinah po državi. Največ, pet, so jih potrdili v Mestni občini Velenje, dve pa v občini Hrastnik. Po en nov primer so našteli se v občinah Ljubljana, Koper, Kranj, Slovenska Bistrica, Dravograd, Kamnik, Jesenice, Šentjur, Murska Sobota, Mozirje, Šentjernej in Šmartno ob Paki.

M. K.