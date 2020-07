Na pogorišču sta bila pijana in opečena, krivde pa ne priznata

15.7.2020 | 13:20

Požar je bil silovit. (foto: arhiv DL; B. B.)

Krško - Na krškem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Mateju Hudorovcu in Viranu Jurkoviču (poročali smo že, da gre za stara znanca policije), ki sta obtožena, da sta februarja letos vlomila v čateški lokal Kabana kafe in nato podtaknila požar.

Kot smo takrat poročali, je lokal z igralnico v celoti pogorel. Obtožena krivde ne priznavata, kot poročajo današnje Slovenske novice, pa je dežurni policist na zaslišanju povedal, da sta s kolegom Hudorovca in Jurkoviča usodne noči ustavila in identificirala še pred vlomom in požigom, da sta bila oba okrvavljena, nista pa znala pojasniti, zakaj, češ, ’’da so pili in gredo naprej pit’’. Dejansko sta bila opita in se je bilo težko pogovarjati z njima, je pričal policist, in dodal, da sta s kolegom osumljenca nato ponoči srečala še enkrat, ko sta hodila proti Čatežu, in nato še tretjič, že na pogorišču lokala. Jurkovič je bil še vedno krvav, poleg tega pa še opečen po rokah, saj naj bi po lastnih besedah iz ognja reševal Hudorovca, poročajo Slovenske novice.

Preiskovalci so na pogorišču našli ostanke vnetljivih snovi in ovrgli sum, da bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.

M. K.