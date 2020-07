Vrtovec ob ogledu kočevske železnice potrdil: Oktobra po 50. letih spet potniški vlak!

15.7.2020 | 16:30

Kočevje - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je danes v družbi državnega sekretarja Aleša Miheliča in generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ) Dušana Mesa ogledal potek zadnje faze del nadgradnje železniške proge Grosuplje-Kočevje. Potrdil je, da bo oktobra vse nared, da bo po kočevski progi prvič po 50 letih zapeljal potniški vlak.

Zadnji del prenove kočevske proge obsega zamenjavo in posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni progi ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov.

Po Vrtovčevih besedah so se danes na terenu prepričali, da se tretja faza gradbenih del zaključuje. "Prvega oktobra bo tako vse nared, da bo po kočevski progi prvič po 50 letih zapeljal potniški vlak," je dejal.

Vozili bodo novi vlaki Stadler

SŽ so jim zagotovile, da bodo takrat že vozili tudi novi vlaki Stadler, ki so jih prejšnji teden začeli preizkušati v Sloveniji. "Gre za veliko pridobitev, ki bo v veliki meri razbremenila ceste in povečala prometno varnost. Železniški promet mora biti konkurenčnejši cestnemu prometu," je poudaril.

Dodal je, da bo Slovenija s preusmeritvijo tovornega in potniškega prometa s cest na železnice prispevala tudi k čistejšemu okolju in k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora. "Posodobitev železniške infrastrukture, razvit javni potniški promet in spodbujanje trajnostne mobilnosti so visoko na lestvici prioritet ministrstva za infrastrukturo," je še dejal Vrtovec.

Celoten projekt prenove kočevske železniške proge bo po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo stal 99,6 milijona evrov, celotna naložba pa je državni strošek. Prvi tovorni vlak po desetih letih je po progi zapeljal aprila lani.

Prenova kočevske železnice sicer poteka od leta 2008. Prvih 26 kilometrov proge odseka Grosuplje-Ortnek so prenovili do leta 2011, leta 2013 je sledila nadgradnja devetkilometrskega odseka Ortnek-Ribnica.

Traso železniške proge Ljubljana-Kočevje, ki je pospešila predvsem izvoz rjavega premoga, lesa in lesnih izdelkov iz kočevsko-ribniške doline ter tamkajšnji gospodarski razvoj, so določili leta 1887, progo pa so leta 1892 začeli graditi v Velikih Laščah. Slavnostno so jo odprli 27. septembra 1893.

Po progi so v njenih najboljših letih prepeljali do 170.000 ton premoga in nekaj več kot 130.000 ton lesa. Hkrati s tovornim je na progi Ljubljana-Kočevje potekal potniški promet. Potniški vlaki so po progi od leta 1968 vozili le še do Velikih Lašč, po letu 1970 pa so ukinili še te.

