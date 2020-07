Zadel obcestni kamen, iztekla motorna tekočina

15.7.2020 | 18:25

Ilustrativna slika

Ob 13.21 je voznik v naselju Gmajna, občina Krško, zadel obcestni kamen in poškodoval podvozje vozila, motorne tekočine pa so iztekle. Gasilci PGE Krško so na vozilu odklopili akumulator, preprečili nadaljnje iztekanje ter posuli razlite tekočine z vpojnim sredstvom.

Trčila tri vozila

Ob 8.49 so na cesti Boštanj – Radeče, občina Sevnica, trčila tri vozila. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, preprečili iztekanje motornih tekočin, odmaknili eno vozilo s cestie, nudili pomoč avtovleki in počistili cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Prepeljali obolelo osebo

Ob 8.43 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal obolelo osebo z Radne, občina Sevnica, v SB Izola. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe.

Zagorelo strnišče

Ob 13.38 je v naselju Gorica, občina Krško, zagorelo strnišče na njivi. Gasilci PGE Krško so požar pogasili pred prihodom gasilcev PGD Veliki Podlog.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Metlika obvešča, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU,

-od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976,

-od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC,

-od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA,

-od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO 1995,

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK, TP VRATNO, TP JAVOROVICA, TP STRAŽNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.