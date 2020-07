FOTO: Pogorel tovornjak s hlodovino, voznik se je opekel

16.7.2020 | 07:00

Foto: PGE Krško

Včeraj ob 18.33 uri se je pri naselju Podgrad, občina Novo mesto, zgodila delovna nesreča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenega občana oskrbeli na kraju. Ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor je poškodovanega prepeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so omogočili dostop do poškodovanca, zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem.

Gorelo tovorno vozilo, naloženo s hlodovino

Ob 20.52 je na počivališču Zaloke na avtocesti Drnovo - Smednik, občina Krško, gorelo tovorno vozilo, naloženo s hlodovino. Gasilci PGE Krško in PGD Smednik so požar, ki je uničil vozilo in tovor, pogasili, iz kabine vozila odstranili plinsko jeklenko in iz rezervoarjev prečrpali štiristo litrov pogonskega gorivo v nadomestno cisterno, vozišče so očistili izteklih motornih tekočin in nudili pomoč delavcem DARS-a, ki so očistili okolico požara. Voznika, ki se je opekel pri gašenju požara, so na kraju oskrbeli reševalci NMP Brežice in nato prepeljali v SB Novo mesto.

Gorel kup suhih vej in žagovine

Ob 19.39 je pri ulici Pot na Veselico v Metliki v bližini gozda gorel kup suhih vej in žagovine. Gasilci PGD Metlika so požar pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU;

- od 8:00 do 13:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976;

- od 10:00 do 12:00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO 1995;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP APNENIK, TP VRATNO, TP JAVOROVICA, TP STRAŽNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško na območju TP Mrčna sela - izvod Veternik in Mrčna sela - Možek med 8. in 14. uro.

M. K.