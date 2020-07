Možnost dali tudi občanom, a prejeli le tri predloge

16.7.2020 | 10:35

Foto: Arhiv DL

Straža - V občini Straža so se letos prvič odločili, da bodo del proračunskega denarja namenili participativnemu proračunu, kar pomeni, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. Na javni poziv za oddajo projektnih predlogov so prispeli le trije predlogi.

Kot je dejala v. d. direktorice občinske uprave Polonca Špelko Krštinc, so pričakovali večji odziv, tudi glede na razprave in pobude na občinskem svetu. Predloge bo danes preučila in ocenila komisija, ki jo je imenoval župan, in pozvala predlagatelje za dopolnitev, če bo ta potrebna.

»Če bi prispelo več vlog, kot je razpisanega denarja, bi opravili javno glasovanje o vseh predlogih, ki bi izpolnjevali merila. Projektne predloge, ki bodo potrjeni, bomo izvedli v jesenskem času,« je povedala in še dodala, da glede na to, da bo na tej proračunski postavki ostalo kar nekaj denarja, razmišljajo, da bi javni poziv jeseni ponovili.

Na občini so za izvajanje participativnega proračuna v letošnjem proračunu zagotovili 20.000 evrov. »Predlog so na predpisanem obrazcu, ki je bil objavljen na spletni strani občine, lahko oddali občani s stalnim bivališčem v občini Straža, ki so do dneva oddaje dopolnili 15 let, in sicer po elektronski ali navadni pošti na naslov občine. Posamezni predlagatelj je lahko podal največ en predlog, vrednost pa ni smela presegati 2000 evrov z DDV,« je povedala.

M. Ž.