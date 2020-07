V romskem naselju do vode kar po svoje: Prerezali glavno cev in se improvizirano priključili na vodovod

16.7.2020 | 09:00

V Goričo vas so si Romi vodovod napeljali kar sami - zavrtali so svoje cevi v nekaj sto metrov oddaljeni magistralni vodovod. (Foto: M. G.)

Ribnica - Enajstčlanska občinska komisija za romska vprašanja, ki od novega leta deluje v polnem zagonu, skuša nakazati rešitve, kako ribniškim Romom v času covid-19 zagotoviti pitno vodo. Tistim, ki že več kot 60 let živijo v nelegalnem naselju v Goriči vasi, so ponujali dovoz vode prek občinskega štaba za civilno zaščito, a so jo odklonili z izgovorom, da bodo od predstavnika romske skupnosti dobili večjo cisterno, kar pa ni bilo res.

In so težave rešili po svoje. Romi v Goriči vasi in Otavicah so pred dnevi prerezali glavno transportno cev iz sistema Soriko in se improvizirano priključili na vodo.

»Osupli smo nad njihovim početjem, saj so v Otavicah za svojo cev skopali luknjo pod železniško progo in nato še 200 metrov dolg jarek za cevi do glavnega voda za to naselje. V Nemški vasi so cev za Goričo vas položili kar po travi, vodo pa so uporabljali skoraj vsi. Povzročitelji so bili seveda kmalu izsledeni, mi pa smo poškodbe sanirali ob navzočnosti policije,« je povedal Anton Gašparac, direktor Hydrovoda.

Poleg obsojanja tega dogodka, ki je vsekakor brez primere, so na občini dojeli, da je zaradi številnih drugih težav z Romi napočil trenutek, da se jim skuša ponuditi roka sistemske ureditve njihovih bivanjskih in življenjskih razmer.

