Nova cesta pomembna za nadaljnji razvoj cone

16.7.2020 | 13:45

Včeraj so namenu slovesno predalni novo dostopno cesto v obrtno-industrijsko cono Hinje.

Nova cesta je ogromna pridobitev za podjetje SK, ki že deluje v coni.

Hinje - V sklopu praznovanja občinskega praznika so včeraj slovesno namenu predali novo dostopno cesto v obrtno industrijsko cono Hinje. »To je ogromna pridobitev za nas,« je bil kratek in jedrnat Janez Škufca, direktor podjetja SK, ki že od leta 2008 deluje v coni.

Občina Žužemberk je pred dvema letoma podpisala pogodbo za ureditev dostopne ceste v coni. Med drugim so zgradili tudi vso potrebno infrastrukturo, letos pa so položili še asfaltno prevleko, za kar so odšteli 46.000 evrov. »To smo načrtovali že lani, a ker smo bili osredotočeni predvsem v zaključek gradnje Suhokranjskega vodovoda, ni prišlo na vrsto. Letos pa smo si zadali, da tudi v tej coni poskrbimo za sodobno urejeno cesto,« je povedal župan Jože Papež. Čeprav gre za krajši odsek, je po njegovih besedah to pomembna naložba za nadaljnji razvoj cone, ki naj bi se v prihodnje še razširila, saj se za nakup zemljišč zanimajo še nekateri investitorji. »Pomembno je, da se gospodarstvo razvija na različnih koncih občine, ne samo v središču Žužemberka,« je še dodal župan.

Da so pred tem sploh lahko prišli do proizvodnih prostorov, si je podjetje SK kar samo po svojem in delno tudi po sosedovem zemljišču, ki je dovolil služnostno pot, uredilo začasno makadamsko cesto, ki jo je bilo zlasti pozimi težko vzdrževati. »Zdaj bomo lahko nemoteno prišli do svojih prostorov. Pa tudi drugače bo, ko bo morebitni kupec prišel do nas. Prej se je pripeljal po makadamu. Lahko bi rekel, da nismo več skriti,« je o pomenu naložbe zanje dejal Škufca. Njihovo podjetje se ukvarja z rezkanjem in struženjem pretežno kovinskih elementov, z izdelavo vpenjalnih priprav, avtomatizacijo procesov in strojegradnjo. Imajo kar 13 CNC naprav, stružnice za rezkanje, brusilne stroje in drugo. Tretjino prodajo na slovenskem trgu, preostalo gre v tujino. »Takole čez palec je tretjino naših produktov povezanih z avtomobilsko industrijo, tretjina z avtomatizacijo na področju strojegradnje, preostalo pa predstavljajo specialni produkti,« je še dodal direktor podjetja, v katerem je trenutno 22 zaposlenih.

Besedilo in fotografije: R. N.