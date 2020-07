Včeraj našteli 19 okužb, tudi v Krškem in Ivančni Gorici; novo žarišče?

16.7.2020 | 11:50

Včeraj so v Sloveniji opravili 1032 testiranj na novi koronavirus in potrdili 19 primerov, skupno tako že 1897. Hospitaliziranih je bilo 18 bolnikov s covidom-19, kar sta dva več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje en bolnik, v domačo oskrbo pa niso odpustili nobene osebe. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19.

Največ novih okužb v hrastniški občini

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 12. občinah. Kot kaže, novo žarišče nastaja v Občini Hrastnik, kjer so našteli šest okužb. Po dva nova primera so odkrili v Ljubljani in Ajdovščini, po enega pa v občinah Kranj, Dravograd, Šentjur, Brezovica, Zagorje ob Savi, Krško, Ivančna Gorica, Cerkvenjak in Radenci.

M. K.