Nasilje na Loki: Obiskali smo 17-letnika, ki so mu zlomili čeljust

16.7.2020 | 14:40

Priljubljeno novomeško sprehajališče v nočnih urah očitno ni preveč varno. (Foto: arhiv)

Novo mesto - Novomeški policisti so imeli že večkrat opravka s predvsem večernimi in nočnimi incidenti na Župančičevem sprehajališču ob reki Krki. Prejšnji ponedeljek jo je skupil 17-letnik, ko se je malo po osmi uri zvečer, ko je bilo še povsem svetlo, s kolesom vračal domov. Napadalec mu je zlomil čeljust, mladeniča so nato operirali v ljubljanskem kliničnem centru.

»Vračal sem se domov z Loke, kjer sem s kolesom pred tem še zaokrožil okoli igrišč. Že tam sem opazil mojega poznejšega napadalca, to je bil Rom, malo starejši od mene, ki me je nekaj ogovarjal, a sem ga preslišal in se odpeljal naprej. Potem sem ga znova srečal na Župančičevem sprehajališču v bližini ograjenega prostora za pse, z njim je bila še trojica mladih, dve dekleti in fant. Nikogar od njih ne poznam. Skupino sem želel prehiteti, zavil sem na travo, da bi se jim izognil, tedaj pa mi je zaprl pot in me začel zbadati, češ kaj sem mu rekel pred časom in podobno. Odgovoril sem, naj me pusti pri miru, pa tudi ostala trojica mu je govorila, naj me pusti, potem pa me je nenadoma udaril s pestjo po obrazu,« nam je povedal 17-letnik.

Za nekaj sekund se mu je stemnilo pred očmi, nato se je z roko prijel za obraz, videl, da mu teče kri, in se kolikor je lahko hitro odpravil proti domu. Mama ga je odpeljala na novomeško urgenco, oče pa je poklical policijo, ki je bila, kot je dejal, zelo hitra in korektna. »Na urgenci so dejali, da je sin sicer lažje poškodovan, vendar mora v klinični center v Ljubljano, kjer pa so ugotovili, da gre za težje poškodbe, saj je imel dvojni zlom čeljusti. Tam so ga tudi operirali,« je po dogodku povedal oče. Zdaj najstnik šest tednov ne sme jesti trde hrane, prav tako tudi ne opravljati težjih del. »Počitnice ima on in vsi mi povsem uničene!« je pripomnila mama.

Družina je povedala, da se podobno na Loki pogosto dogaja, v večini primerov mimoidoče nadlegujejo Romi, so bili konkretni, a nihče o tem noče govoriti na glas. »Pa nam različne organizacije pravijo, da smo nestrpni, in še kakšni, ko opozorimo na probleme in nepravilnosti, ki se dogajajo. Naj pridejo in si pogledajo realno stanje, naj slišijo streljanje in glasne koncerte v romskem naselju,« je menil oče. »Prišli tako daleč, da si enostavno v večernih urah več ne upaš ven. Mislil sem, da živimo v varni državi, dejansko pa se počutimo ogrožene,« je še dejal.

»Država ne naredi koraka naprej, očitno določenim to stanje odgovarja. A če se bo to dogajalo še naprej, se bomo morali ljudje organizirati sami. Če bi bila politična volja, bi se ta kompleksna problematika lahko rešila,« je prepričan oče.

