FOTO: Zagorelo, ko je spal; mami in bratu grozil s smrtjo

16.7.2020 | 12:40

Uničeno tovorno vozilo (foto: PU NM)

Policisti PP Novo mesto so posredovali zaradi nasilja v družini in 36-letnemu moškemu izrekli prepoved približevanja žrtvam zaradi bojazni, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. Nasilnež že dalj časa izvaja psihično nasilje nad mamo in bratom. Žrtvi žali, ponižuje, ju ustrahuje in jima grozi s pretepom in ubojem. Policisti so o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalno sodnico, ki bo presodila o podaljšanju ukrepa. Zoper nasilneža bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti PU Novo mesto so letos zaradi nasilja v družini 44 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja (48 v enakem obdobju 2019) in s tem zaščitili 74 žrtev (81 v enakem obdobju lani). V 12 primerih (25) kršitelji niso upoštevali odrejenega ukrepa prepovedi približevanja, zato so jim zaradi kršitev izdali plačilne naloge in o tem obvestili sodišče.

Pri padcu si je hudo poškodoval glavo

Nekaj pred 19. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o nesreči pri delu pri Podgradu, kjer se je 62-letni moški poškodoval pri spravilu sena, ko je padel s prikolice in utrpel hude poškodbe glave. Reševalci so ga na kraju oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana.

Zagorelo, ko je spal

Policisti PPP Novo mesto so bili okoli 21. ure obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocestnem postajališču Zaloke. Po prvih ugotovitvah je 70-letni voznik spal v vozilu, ko je v kabini prišlo do požara, ogenj pa se je hitro razširil. Voznik je z gasilnim aparatom poskušal ogenj pogasiti in se pri tem hudo poškodoval, utrpel je obsežne opekline po telesu. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana. Zaradi požara je vlečno vozilo povsem uničeno, ožgan je tudi les, ki je bil naložen na polpriklopniku. Kriminalisti danes nadaljujejo z ogledom, ugotavljanjem vzroka za nastanek požara in drugih okoliščin.

Vlomili v dve hiši

V Gradacu je sinoči med 19. in 20. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalke in skozi priprto pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar in zlat nakit. Škode je za okoli 3500 evrov.

Med 10. 7. in 15. 7. je v Dečnem selu neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno hišo. Okoliščine vloma policisti PP Brežice še preiskujejo.

S poltretjim promilom vozil po Novem mestu

Policisti so med kontrolo prometa v Novem mestu okoli 22. ure ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Audi in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,13 miligrama alkohola (2,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tokrat je bil vodič državljan Pakistana

Na območju Gorjancev so prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kriminalisti so ugotovili, da je v skupini tudi 34-letni državljan Pakistana, ki je bil v vlogi vodiča in je ostalim omogočil nezakoniti prehod državne meje. Odvzeli so mu prostost, po zaključenem pridržanju pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanom Indije in 17 državljani Bangladeša še potekajo.

