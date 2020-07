Na Jakčevi rojstni hiši znova spominska plošča

16.7.2020 | 14:10

Novomeški župan Gregor Macedoni, direktorica Dolensjkega muzeja Jasna Dokl Osolnik in solastnik hiše, v kateri se je rodil Božidar Jakac, Ljubo Murn. (Foto: M. Ž.)

Obnovljena spominska plošča

Novo mesto - Na novomeškem Bregu, na rojstni hiši slikarja in grafika ter novomeškega rojaka Božidarja Jakca, sta danes Dolenjski muzej in Mestna občina Novo mesto ponovno odkrila obnovljeno spominsko ploščo, posvečeno temu velikemu umetniku. S tem so počastili 121. obletnico njegovega rojstva, ki ga praznuje ravno danes, in 100-letnico novomeške pomladi, kjer je bil eden ključnih osebnosti tega umetniškega dogodka.

Spominska plošča je bila na pobudo Dolenjskega muzeja na njegovi rojstni hiši prvič postavljena 16. julija 1999 ob 100. obletnici njegovega rojstva, a je bila pred nekaj leti ob obnovi hišnega pročelja odstranjena. »Glede na to, da letos obeležujemo 100-letnico novomeške pomladi, smo se v Dolenjskem muzeju odločili, da damo pobudo tako Mestni občini Novo mesto kot lastniku hiše, da ploščo ponovno naredimo in jo vrnemo nazaj. Na srečo se je izkazalo, da je Ljubo Murn ploščo ohranil v hiši, tako da smo jo lahko dali restavrirati in je zdaj prvotna plošča znova nameščena na isto mesto,« je ob dogodku povedala direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik in dodala, da je vnovična postavitev zelo pomembna, saj jih veliko obiskovalcev Jakčevega doma, ki prihajajo na ogled razstave njegovih del, sprašuje, kje je bil rojen.

Ob tem je županu Gregorju Macedoniju dala še pobudo, da bi čimprej na podoben način označili še druge hiše, v katerih so bili rojeni pomembni Novomeščani, da bodo obiskovalci, ko se bodo sprehajali po Novem mestu, lahko imeli še dodatne točke, ki bodo pritegnile njihovo pozornost.

M. Ž.

