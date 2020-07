Po trčenju dve osebi v bolnišnico

16.7.2020 | 18:20

Ob 10.40 sta v naselju Dobe, občina Kostanjevica na Krki, trčili osebni vozili, pri čemer sta se poškodovali dve osebi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji na vozilih, počistili razlite motorne tekočine, odmaknili vozilo iz cestišča ter sanirali kraj nesreče. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju nesreče in ju prepeljali v SB Novo mesto.

B. B.