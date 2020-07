Najvišje priznanje občine Alojzu Puhanu

17.7.2020 | 09:10

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj: Z leve proti desni: predsednik Športnega društva Podhosta Iztok Špehar, Alojz Puhan in predsednica KUD Dolenjske Toplice Brigita Zupančič-Tisovec.

Dolenjske Toplice - Svetniki občine Dolenjske Toplice so na zadnji seji potrdili, da najvišje občinsko priznanje, grb občine letos prejme Alojz Puhan. Ker letos zaradi trenutnih razmer ne bodo pripravili slavnostne seje, mu je župan Franc Vovk kar po seji podelil priznanje, zlato plaketo občine pa sta prejeli dve društvi, ki letos obeležujeta 20-letnico delovanja, to sta Kulturno umetniško društvo Dolenjske Toplice in Športno društvo Podhosta.

Alojz Puhan je že vse življenje povezan z Dolenjskimi Toplicami, saj se že več kot 50 let aktivno vključuje v življenje prej krajevne skupnosti in zdaj občine. »Ima lastnosti, ki jih je ohranil skozi vse življenje. Nikogar ne izključuje, zna vsakomur prisluhniti, zato vseskozi uživa ugled – ne le med občani ampak tudi širše,« so zapisali v obrazložitvi nagrade. Dolgo časa je bil direktor Gozdnega gospodarstva Novo mesto, več mandatov je na čelu podturnških gasilcev, neizbrisan pečat je dal tudi v Društva za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu. »To priznanje mi pomeni zelo veliko. Vedno sem se zavzemal za dobrobit občanov in za razvoj kraja. Če kdo to opazi, je še toliko lepše. Včasih smo skupaj s samoprispevki kaj naredili, danes so zadeve drugačne. V vseh funkcijah, ki sem jih opravljal in jih še opravljam, vedno prenašam pobude ali zahteve občanov naprej, da se rešijo morebitne težave,« je povedal po prejemu priznanja.

»Alojz Puhan je človek, ki je zaznamoval življenje v topliški dolini. Vesel sem, da je prišlo do tega predloga in da je bil na občinskem svetu soglasno potrjen,« je dejal župan.

Sicer pa so na seji svetniki potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, sprejeli letna programa za šport in kulturo, med drugim pa so se tudi strinjali s podražitvijo cen programov vrtca. V povprečju bodo starši od prvega septembra plačevali približno 2,10 evra več na položnici, je dejala ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice Andreja Koščak.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija