Voda zalila pekarno in avtomehanično delavnico

17.7.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinočnja nevihta po 18. uri je preglavice povzročila predvsem na območju občin Žužemberk in Straža. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, na srečo pa dežja ni spremljal močan veter, tako da vsaj odkritih streh in podrtih dreves ni bilo. Poglejmo podrobnosti:

Ob 18.11 je na Dvoru, občina Žužemberk, meteorna voda zalila avtomehanično delavnico. Gasilci PGD Dvor so iz prostorov izčrpali okoli 12 kubičnih metrov vode ter očistili jaške.

Ob 18.38 je v Vavti vasi, občina Straža, meteorna voda zalila pekarno. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali vodo iz treh prostorov velikosti približno 90 kvadratnih metrov.

Ob 19.54 je v Vavti vasi meteorna voda zalila tudi garažo pri stanovanjski hiši. Gasilci PGD Vavta vas so izčrpali vodo iz prostora velikosti 25 kvadratnih metrov.

Tudi davi ob 4.25 je v Vavti vas voda zalila garažo pri hiši. Spet so posredovali domači gasilci.

Zapeljala preko robnika

Ob 18.48 je na Poti na Polšco v Krškem voznica z osebnim vozilom zapeljala preko robnika. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in vozilo postavili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Klorirna naprava ne deluje, vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi nedelujoče klorirne naprave potrebno vodo pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO 1995.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 6:30 do 7:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 7:45 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 2;

- od 9:15 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRČA VAS;

- od 12:15 do 13:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo;

- od 7:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod dol. Griblje Levo;

- od 8:00 do 13:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu TKG VINOTOČ, TKG GOR. BOJANCI;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽINA na izvodu ZIDANICE VAS.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani na območju transformatorske postaje SLEPŠEK;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem na območju TP MIGOLICA izvod SAJENICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Kostanjevica vodovod in TP Slinovske njive danes med 8:00 in 13:00 uro ter na območju TP Studenec vas med 8:00 in 08:30 uro in med 13:30 in 14:00 uro.

M. K.