Delovno skupino za romsko problematiko vodi Anton Olaj

17.7.2020 | 08:10

Anton Olaj je bil nekoč tudi direktor PU Novo mesto in romsko problematiko gotovo dobro pozna ... (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na včerajšnji seji izdala odlok o ustanovitvi delovne skupine za obravnavo romske problematike, za predsednika pa imenovala državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Antona Olaja.

Kot so navedli na ministrstvu za notranje zadeve, se v zadnjem obdobju srečujejo "z izzivi ohranjanja romskih etničnih značilnosti, ki izstopajo predvsem na območjih jugovzhodne Slovenije". Poleg tega ugotavljajo, da se ukrepi iz nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021 ne kažejo v pričakovani smeri, na kar opozarjajo tudi župani občin iz jugovzhodne Slovenije, državni zbor, državni svet in policija.

"V interesu romske skupnosti in preostalega prebivalstva je, da se opredelijo pomanjkljivosti oziroma sistemski razlogi, ki onemogočajo uspešnejše doseganje ciljev, ki so navedeni v nacionalnem programu," so sporočili.

Za Olajevega namestnika so imenovali direktorja urada za narodnosti Stanka Baluha. K sodelovanju pa so za zastopanje interesov samoupravnih lokalnih skupnosti povabili občine Novo mesto, Kočevje, Črnomelj in Ribnica, ki jih bodo zastopali župani. V delovni skupini bo v skladu z zakonom o romski skupnosti tudi Svet romske skupnosti RS s predvidenimi štirimi člani.

M. K.; STA