Trije zmagovalci ''Županovega vina''

17.7.2020 | 13:15

Foto: Občina Brežice

Na grajskem dvorišču brežiškega gradu so te dni razglasili rezultate ocenjevanja vin v sklopu izbora Županovo vino za leto 2020. Ocenjevanje običajno poteka aprila, vendar so letošnje okoliščine vplivale na prestavitev na poznejši čas.

Strokovna komisija v sestavi Milena Rožman (predsednica), Roman Baškovič, Mihael Balon, Branko Bosina in Adi Brod je 1. julija za t.i. dvojček županovih vin ocenjevala cviček PTP in beli bizeljčan PTP. Za kategorijo »izbrano županovo vino«, ki je bila uvedena v letu 2019, je komisija letos ocenjevala laški rizling.

Podporo projektu »Županovo vino« je tudi letos, kot sporočajo iz občine, izkazalo vseh šest vinogradniških društev v Občini Brežice, ki so v zbor prijavila izbrana vina, katera so na društvenih ocenjevanjih vin dosegla najvišje število točk. Komisija je ocenila vseh 57 oddanih vzorcev (27 vzorcev cviček PTP, 23 vzorcev beli bizeljčan PTP in 7 laški rizling).

Naziv županovo vinosta si prislužila cviček PTP (ocena 16,30) Ljuba Semeniča iz Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice in beli bizeljčan PTP (ocena 17,27) Kleti Nujec (Društvo vinogradnikov Bizeljsko). »Izbrano županovo vino« je postal laški rizling (ocena 18,13), ki ga je pridelala družina Prah iz Velikih Malenc (Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki).

Župan Ivan Molan je vsem sodelujočim podelil listine o sodelovanju, priznanje vsem trem zmagovalcem in tudi simbolično nagrado vinogradniškim društvom, iz katerih prihajajo letošnji zmagovalci. Ti bodo dobili poseben prostor v vinoteki Mestne hiše Brežice, kjer bodo v prihodnjih mesecih na voljo za degustiranje in nakup.

M. K.

