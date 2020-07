Izbrana arhitekturna rešitev za Novi trg; v javnosti pomisleki

Zmagovalna rešitev natečaja za NT 6 biroja Arhitekti Počivašek Petranovič. (Vir: ZAPS)

Novo mesto - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je objavila rezultate natečaja za stanovanjsko-poslovni objekt NT6, ki ga namerava na Novem trgu ob Seidlovi cesti v Novem mestu zgraditi litijsko podjetje Trgograd Andreja Poglajna. Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz biroja Arhitekti Počivašek Petranovič iz Ljubljane.

Projekt tvorita dva razmaknjena vila bloka, ki sta v parterju povezana. »S strani Seidlove ceste določata jasno ulično linijo, z druge strani pa sta oblikovno zalomljena in ustvarjata razgibano notranjo fasado. Preko nizkega povezovalnega elementa – parterja objekta je v osrednjem delu ustvarjena zahtevana vizualna povezava do kapiteljske cerkve. Razmik med volumnoma je primerno širok in pomeni tudi smiselno členjenost stavbnih mas v prostoru ulice. Terasna etaža je skladno z urbanističnimi zahtevami umaknjena,« je v svojem poročilu o zmagovalni rešitvi med drugim zapisala ocenjevalna komisija.

Objekt je sicer zasnovan v osmih etažah, od katerih dve predstavljata podzemni garažni etaži, tu pa je še pritličje in pet nadstropij.

Pred začetkom gradnje bo morala novomeška občina sprejeti OPPN za to območje, gradnja tako velikega objekta v prostoru, kjer je nekoč stalo poslopje občine (»nova občina«), pa že dalj časa sproža pomisleke v javnosti. Med drugim ji nasprotujejo v Društvu Novo mesto in Društvu arhitektov Dolenjske in Bele krajine, saj Novo mesto s tako pozidavo izgublja edini mestni park. Opozarjajo tudi, da tako velik objekt, kot je predviden, vizualno in funkcionalno degradira bližnji Kulturni center Janeza Trdine, pa tudi, da mesto in meščani s tako stavbo ne pridobijo praktično ničesar, saj da gre v pretežni meri za stanovanjski objekt.

