Pleterskega skansna ne dajo; častni občan Šentjerneja je …

17.7.2020 | 12:15

Šentjernejski svetniki so včeraj bili soglasni praktično v vseh točkah dnevnega reda. (Foto: M. Ž.)

Župan Jože Simonič s sodelavkama iz občinske uprave

Šentjernej - Šentjernejski svetniki so na včerajšnji seji soglasno odločili, da bo ob občinskem prazniku naziv častnega občana letos prejel Tone Hrovat za prispevek k soustvarjanju slovenske identitete, slovenske kulturne krajine, zavezanosti izobraževanju mladih na podeželju, za promocijo Šentjerneja, cvička in šentjernejskega petelina. Nagrado občine Šentjernej bo dobil Darko Homan za prispevek k soustvarjanju razvoja na družbenem, kulturnem in izobraževalnem področju v občini in širši regiji, spominsko plaketo Šentjerneja pa Gasilska zveza Šentjernej za 20-letnico delovanja na področju zaščite in reševanja.

Reševanje muzeja na prostem

Med drugim so dopolnili odlok o razglasitvi muzeja na prostem Pleterje za kulturni spomenik lokalnega pomena, s čimer ima zdaj občina predkupno pravico, ki ji jo sicer daje že sam zakon. Kot je poudaril župan Jože Simončič, so s tem »jasno izrazili željo, da imamo z muzejem resne namene, da ga imamo za del Šentjerneja, zato smo ga tudi vseskozi sofinancirali in sprejeli tudi odlok o njegovi zaščiti. Želimo jasno povedati, da ne pristajamo na to, da se ta muzej izseli iz Šentjerneja. Vsekakor pa morajo biti odprti pogovori z vsemi deležniki o tem, ali bo še vedno na isti lokaciji ali pa bo v nekem doglednem obdobju stal nekje drugje, ampak v šentjernejski občini.«

Podaljšali praznovanje Resslovega leta

Sprejeli so tudi sklep o podaljšanju praznovanja Resslovega leta, nad katerim je častno pokroviteljstvo prevzel predsednik države Borut Pahor, še v prihodnje leto, saj so njegovo obeležitev letos okrnile razmere in ukrepi, povezani z novim koronavirusom. Kot so pojasnili na občinski upravi, želijo, da se Resslovo leto obeleži z dogodki, ki se jih bodo ljudje lahko udeležili brez večjih omejitev, saj bo le tako dosežen njihov namen. Potrdili so tudi, da župan imenuje programski svet za izvedbo Resslovega leta, ki bo oblikoval program, ob tem pa bo občina k sodelovanju povabila zainteresirana društva in vse ostale, ki bi s svojimi dogodki in aktivnostmi, ki bodo predhodno usklajeni s programskim svetom, sooblikovali potek Resslovega leta.

