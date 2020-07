Včeraj spet 19 okužb; tokrat na seznamu Metlika in Krško

17.7.2020 | 11:20

Včeraj so v Sloveniji potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1012 vzorcev. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 19 bolnikov, en intenzivno zdravljenje. Enega bolnika so tudi odpustili v domačo nego, umrl ni noben.

Skupaj je v bilo Sloveniji doslej potrjenih 1916 okužb z novim koronavirusom, število umrlih bolnikov s covidom-19 ostaja pri 111.

Okužbe so včeraj potrdili v 12 občinah, od tega kar šest v Občini Hrastnik, kjer je virus vdrl tudi v dom starejših občanov. Po dva nova primera so odkrili v Šentjurju in Zagorju ob Savi, po enega pa v občinah Ljubljana, Metlika, Koper, Kranj, Postojna, Mengeš, Dobrova - Polhov Gradec, Žalec in Krško.

Vladni govornik za covid-19 Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da gre večinoma za znane primere oz. za žarišča, ki jih epidemiologi že dlje časa podrobno spremljajo. Osebe, pri katerih so potrdili okužbo, so bile do zdaj že večinoma v izolaciji.

M. K.