O vrtcu, daljnovodu in daljinskem ogrevanju z lesno biomaso 

17.7.2020 | 15:00

Mirnski svetniki so se včeraj sestali na tretji izredni seji v tem mandatu.

Mirna - Mirnski svetniki so se včeraj sestali na izredni seji, na kateri so med drugim zagotovili varstvo predšolskih otrok, izdali soglasje za tržno dejavnost toplovoda in podprli občane pri prizadevanjih za umestitev kablovoda namesto daljnovoda.

Na čakalnem seznamu trenutno pet otrok

Osnovna šola Mirna je zaprosila za soglasje k delovanju osmih oddelkov Vrtca Deteljica in uporabo povečanega normativa. Za prihajajoče šolsko leto je komisija obravnavala 50 vlog, ki so jih starši pravočasno vložili sprejem otrok v vrtec. »Starši, ki bodo na novo otroke vključili v vrtec, so že vrnili pogodbe, trenutno pa je na čakalnem seznamu ostalo še pet otrok, med katerimi sta dva iz občine Mirna, ki sta letnik 2020. Otroci s čakalnega seznama se bodo v vrtec vključevali ob izpolnjenem starostnem pogoju oz. če se bo sprostilo mesto v ustrezni starostni skupini. V prihodnje bo – seveda ob predpostavki novih gradenj in priseljevanj mladih družin v občino – število oddelkov verjetno še naraslo, zato je nujna uresničitev načrtovane rekonstrukcije stavbe, s katero bomo uredili nov vrtec,« pojasnjuje Valerija Jarm, ki pokriva področje družbenih dejavnosti, so sporočili z občine.

Svetniki so se ob tem strinjali, da občina tudi v prihodnjem šolskem letu subvencionira prevoze otrok v šolo na Mirni, čeprav ti prihajajo iz sosednjih šolskih okolišev, za kar bo iz proračuna namenila približno devet tisoč evrov.

Zahtevajo izgradnjo kablovoda

Na včerajšnji seji je občinski svet sprejel tudi stališče do razgrnjenega osnutka državnega prostorskega načrta 2 x 110 kV daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica. Sprejeli so sklep, da nasprotujejo izgradnji daljnovoda na področju občine in zahtevajo izgradnjo kablovoda, pri čemer se kot prvo alternativo dopušča tudi možnost ponovne vzpostavitve opuščene trase daljnovoda iz študije variant iz leta 2013, kjer bi kablovod vzpostavili le v območju Golega Vrha. Kot drugo alternativo pa občinski svet dopušča tudi izvedbo trenutno razgrnjene variante z izgradnjo kablovoda med stojnima mestoma 12 in 22 v skupni dolžini 2800 m. Župan Dušan Skerbiš je ob tem dodal, da podpirajo prizadevanja civilne iniciative Elektrika pod zemljo, ki se zavzema za vkop električnih kablov na celotni 25 kilometrov dolgi trasi. Kot pravi Ana Vene iz omenjene civilne iniciative, od tega ne bodo odstopali.

Ogrevali tudi javne objekte in bloke

Podjetje Biomasa Kovačič želi na Mirni zgraditi nov sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso z namenom zagotavljanja preskrbe s toploto poslovnim in poslovno-stanovanjskim objektom na območju nekdanje poslovne cone podjetja Bartog, s toploto pa bi lahko oskrbovali javne objekte v lastni občine in bližnje stanovanjske bloke na Sokolski ulici in Glavni cesti. O tem se je razvila obsežna razprava, na koncu pa je občinski svet omenjenemu podjetju izdal soglasje za izvajanje tržne dejavnosti na predvidenem območju. Investitor mora z gradnjo distribucijskega sistema začeti do 17. julija 2022, sicer se sklep lahko prekliče.

Besedilo in fotografije: R. N.

