Pobegnil s kolesom, a so ga ujeli; spet spletne goljufije

17.7.2020 | 13:30

Včeraj nekaj po 11. uri so bili policisti PP Krško obveščeni o tatvini na Straži pri Raki, kjer naj bi nepridiprav izkoristil odsotnost stanovalke, ki je za krajši čas zapustila stanovanjsko hišo. Vstopil je v hišo in ukradel denar. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa storilca, ki je s kraja pobegnil s kolesom, so ga policisti izsledili in prijeli. 25-letnemu osumljencu so odvzeli prostost, ga pridržali in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Nič vrednega za krajo

Na območju PP Sevnica je v večernih urah nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Odpeljal se je s cliom

S parkirnega prostora na Ulici Slavka Grma v Novem mestu je med 20. in 22. uro neznanec odpeljal osebni avtomobil Renault clio grandtour, rdeče barve, registrskih oznak NM CV-934.

Prijeli devet tujcev

Na območju Bojancev, Zapudja (PP Črnomelj), Dobove (PP Brežice) in Lašč (PP Dolenjske Toplice) so v zadnjem dnevu izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljanom Pakistana in osmimi državljani Maroka še niso zaključeni.

... in spet spletne goljufije

V zadnjih mesecih je na območju PU Novo mesto, kot tudi v ostalih delih Slovenije, ponovno zaznanih več spletnih goljufij, pri čemer se storilci iz tujine pri elektronski komunikaciji z zaposlenim v finančnih službah v gospodarskih družbah predstavijo kot poslovni partner oškodovane družbe oziroma kot zastopnik (direktor) oškodovane družbe.

Pri tem, kot opozarjajo na PU Novo mesto, uporabljajo tako identične elektronske naslove (s pomočjo spletnih aplikacij se prikaže identičen e-mail, kot ga ima poslovni partner, dejansko pa ne gre za sporočilo iz tega elektronskega naslova, ampak z aplikacijo določen naslov e-maila, kar je edino (pogojno) preverljivo s preveritvijo IP naslova, ki pa ni enak IP naslovu (velja pri uporabi statične IP številke), ki ga uporablja poslovni partner), kot tudi zelo podobne elektronske naslove, ki pa so skorajda identični originalnemu, že obstoječemu elektronskemu naslovu poslovnega partnerja, vendar se malenkostno razlikuje (pika, vezaj, ipd.).

S takšnim načinom lažnega predstavljanja zaposlene v finančnih službah, ki imajo pristojnost oziroma nadzor nad porabo denarja, zavedejo in prepričajo, da opravijo določene denarne transkakcije na transakcijske račune v tujini, misleč, da delajo v dobro družbe.

Na PU Novo mesto svetujejo:

- v finančnih službah naj bodo pozorni na celoten zapis elektronskega naslova, tako imena in priimka ter domene;

- pozorni naj bodo na "polomljen" slovenski jezik (besedila so najverjetneje prevedena s pomočjo spletnih prevajalnikov);

- v izvirnikih elektronskih sporočil (angl. t.i. "email headerjih") naj preverijo, ali oseba navzven uporablja en elektronski naslov, odgovore pa prejema na drug elektronski naslov (drugo domeno);

- pozorni naj bodo na telefonske in fax št., ki jih osebe navedejo v samih elektronskih sporočilih ali pa v pripetih dokumentih (dopisi, računi itd.);

- v primeru dvoma glede resničnosti kontaktnih podatkov naj te še enkrat preverijo v svojih evidencah oziroma bazah, na svetovnemu spletu (imeniki, poslovni registri, spletne strani poslovnih partnerjev), predvsem pa pri že obstoječih kontaktnih osebah pri istemu poslovnemu partnerju itd.;

- ob pojavu nove številke transakcijskih računov (IBAN), ki naj bi jih navedel že obstoječi poslovni partner za bodoča plačila obveznosti in jih družbe še nimajo zavedene v svojih bazah, naj zaposleni v finančnih službah, še preden na takšne transakcijske račune nakažejo denar, preverijo pri več že obstoječih kontaktnih osebah pri dotičnem poslovnemu partnerju itd.

M. K.