Na račun posodobitve letališča v Cerkljah si obetajo nadaljevanje vlaganj v lokalno infrastrukturo

17.7.2020 | 18:25

Foto: Občina Brežice, arhiv DL

Brežice - Ministrstvo za obrambo je po dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki za lokalno infrastrukturo in gasilce v Občini Brežice do zdaj namenilo skupaj 4,5 milijona evrov. Obrambni minister Matej Tonin pa je ob današnjem delovnem obisku v Brežicah tovrstna vlaganja obljubil tudi v prihodnje.

Tonin, ki se je v Brežicah in pri tamkajšnjih gasilcih mudil na povabilo domačega župana Ivana Molana, je povedal, da je s tem govoril predvsem o naložbah v lokalno infrastrukturo, ki jih na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve omenjenega letališča sofinancira ministrstvo za obrambo.

Z Molanom sta se danes dogovorila, da se bo tovrstno sodelovanje med ministrstvom in brežiško občino nadaljevalo, ta pa lahko računa na najmanj podobno denarno pomoč kot do zdaj. Navedel je sicer letni znesek med 300.000 in 600.000 evri in dodal, da dokončnega dogovora še niso dosegli. Šlo je predvsem za uskladitev prednostnih nalog, je pojasnil Tonin in še izrazil upanje, da se bo po njegovem dobro sodelovanje z brežiško občino nadaljevalo.

Molan je dejal, da so se pri omenjenem sofinanciranju zadnji leti usmerili predvsem v vlaganje v lokalno in gasilsko infrastrukturo v neposredni bližini cerkljanskega letališča. Navedel je prenovo naselja Črešnjice in ceste med Cerkljami ob Krki ter Pirošicami, vključno s cerkljanskim lesenim mostom prek Krke. Lani in letos so skupaj 100.000 evrov namenili nakupu gasilskih vozil. Lani v Cerkljah ob Krki in letos v Brežicah.

Med načrti je napovedal nadaljevanje prenove ceste naprej od Pirošic, del praznih stanovanj v Brežicah, ki so last ministrstva za obrambo, pa naj bi prenesli na občino. Ta jih namerava prenoviti in nameniti mladim družinam ali za socialna stanovanja.

S Toninom sta govorila tudi o tem, da bi obrambno ministrstvo del omenjenega denarja namenilo za nakup različne gasilsko-reševalne opreme, raznih pri gašenju nevarnih snovi potrebnih penil in podobno. Sodelovanje ministrstva pričakujejo tudi pri petletnem podaljšanju pogodbe Letalskega centra Brežice, po kateri lahko Brežičani tam nemoteno izvajajo svoje tovrstne dejavnosti.

Dogovorila sta se še, da se mora komisija, ki o odloča o višini letne denarne podpore občini, sestati do septembra. Omenjeni dogovor bodo lahko tako upoštevali pri načrtovanju dodatka k občinskemu proračunu prihodnjega leta, je še pojasnil Molan.

Tonin je med današnjim obiskom obiskal tudi Gasilsko zvezo Brežice. Pred obiskom v Brežicah je obiskal center za usposabljanje gasilcev na Igu.

STA