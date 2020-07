Dolenjski, belokranjski in posavski člani Desusa zahtevajo izstop iz vladne koalicije

17.7.2020 | 20:30

Aleksandra Pivec je pod vse večjim pritiskom članstva, ki zahteva izstop stranke iz vladne koalicije. (Foto: L. M., arhiv DL)

Novo mesto - Predsednica Desusa Aleksandra Pivec se je danes v Novem mestu srečala s člani pokrajinskega odbora Desus za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Srečanja se je udeležila večina predsednikov občinskih odborov stranke v regiji.

"Skupaj smo ugotovili, da se v vladni koaliciji naš program ne izvaja oziroma se odlaga in opravičuje z epidemijo. Zato članstvo na terenu zahteva od nas, da takoj zapustimo vladno koalicijo. Ocenjujemo, da Slovenija še nikoli ni bila tako razdvojena, kot je danes. Ker je v članstvu stranke tudi več vojnih veteranov, zahtevamo, da se nas vabi na državne proslave. Prav tako si želimo živeti v EU, kamor smo vstopili, in ne v Višegrajski skupini. Pričakujemo, da bo čim prej sklicana seja Sveta naše stranke," je po srečanju sporočil predsednik pokrajinskega odbora Desusa Vlado Bezjak.

Po naših informacijah so člani pokrajinskega odbora na sestanku napovedali, da bodo, če Desus ostane del koalicije, zahtevali glasovanje o zaupnici Pivčevi kot predsednici stranke.

Nezaupnico Pivčevi sta zaradi neuresničevanja strankinega programa in odpiranja ideoloških tem s strani vodilne koalicijske partnerice in predsednika vlade Janeza Janše pred dnevi že izrekla pokrajinska odbora stranke v Ljubljani in Celju.

B. B.