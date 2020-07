FOTO: Okronali novega kralja in razglasili novo cvičkovo princeso

18.7.2020 | 08:10

Kralj cvička Andrej Grabnar in 22. cvičkova princesa Maja Vovko

Novi ambasador cvička je postal Vinko Štemberger

Veliki Gaber - Pri lovskem domu v Velikem Gabru se je sinoči zbralo okoli 250 ljubiteljev vinogradništva iz številnih društev, ki so se udeležili zaključnega dogodka v okviru 48. Tedna cvička. Osrednja dolenjska vinogradniško-turistična prireditev je bila že junija predvidena v Trebnjem, a so morali zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa celotno pestro dogajanje odpovedati. Vseeno sta Občina Trebnje in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje včeraj torej uspela izpeljali vsaj svečani zaključek, na katerem so okronali novega kralja cvička, razglasili 22. cvičkovo princeso, cvičkov dvor pa je bogatejši še za novega ambasadorja cvička.

Kralj ...

Kot je že znano, je novi kralj cvička Andrej Grabnar, gospodar Hiše vina Grabnar iz Ardra pri Raki. Tradicija vinogradništva pri njih sega daleč nazaj. Kot je nedavno poročal naš novinar Pavel Perc, ki je obiskal novega kralja cvička, je zanimivo, da so se letos tako rekoč v zadnjem trenutku odločili, da bodo oddali štiri vzorce za tekmovanje na Tednu cvička, eden teh je bil cviček iz ogromne 7.500-litrske cisterne številka 3. V sodobni kleti, kjer lahko uskladiščijo kar okoli 350.000 litrov vina, zvečine v nerjavečih cisternah, ima seveda dolenjski posebnež daleč najpomembnejšo vlogo. V trojki je bila zmagovita kombinacija za zelo piten kraljevski cviček. Krono si je Grabnarjev cviček prislužil z oceno 16,27.

»Naziv kralj cvička mi veliko pomeni, daje mi še dodatno potrditev, da v naši kleti delamo dobro in to mi je motivacija za naprej. V svojem mandatu sem bom trudil cviček promovirati na različnih dogodkih, saj menim, da je cviček vino, ki je ljudem še vedno všeč. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil domačim za podporo in pomoč ter vsem, ki so pripomogli k rezultatu,« je povedal po prejemu krone, ki sta mu jo nadela predsednik ZDVD Miran Jurak in trebanjski župan Alojzij Kastelic.

... princesa

Nova cvičkova princesa je postala Maja Vovko iz vasi Dolenji Maharovec v šentjernejski občini. Že v otroštvu je z družino rada opravljala delo v domačem vinogradu, na kmetiji pri starih starših, veselje in strast do vinske trte pa je najbolj začutila na Kmetiji Karlovček, ki ji pridelava vina predstavlja glavno dejavnost. »Cviček mi predstavlja vino, ki je sveže, lahko, harmonično, rahlo kiselkastega okusa in je preprosto posebno. Predstavlja Dolenjsko v vsej svoji lepoti,« je povedala članica Društva vinogradnikov Šentjernej.

Kot cvičkova princes si bo prizadevala ne le za promocijo cvička, ki postaja vse bolj tudi svetovni vinski posebnež ter predstavlja male in velike dolenjske vinogradnike, ki s trdim delom na vinorodnih gričih pridelujejo to žlahtno kapljico, temveč si bo študentka Biotehniške fakultete v Ljubljani, smer agronomija in hortikultura, prizadevala tudi za promocijo ostalih vin, dolenjske pokrajine in njene kulture ter kulinarike.

... in ambasador

Novi ambasador cvička pa je postal Vinko Štemberger, vinogradnik, ki je s svojo osebnostjo, predanostjo in strokovnostjo, veliko prispeval k enotni podobi cvička, kot ga poznamo danes. Bil je eden od »očetov« cvička, saj je med prvimi zasajal vinograde za pridelavo tega vina. Leta 2000 je gospodarjenje predal sinu Gregorju, ki uspešno nadaljuje očetovo pot. Danes Vinko pomaga pri obdelovanju vinograda, še vedno je aktiven v šentjernejskem društvu vinogradnikov. Z njegovo pomočjo, ali prav zaradi njega, se Dolenjska lahko ponaša kot dežela cvička, so zapisali v obrazložitvi.

Letošnje leto zelo težko za vinogradnike, drugo leto bo povsem drugače!

Predsednik ZDVD Miran Jurak je dejal, da bi si zagotovo vsi želeli, da bi praznik cvička potekal kot v zadnjih letih, a žal razmere tega ne dopuščajo. »Vesel sem, da bomo sicer v okrnjenem programu izpeljali zaključno prireditev 48. Tedna cvička in da smo se danes v takšnem številu lahko zbrali. Letošnje leto je zaradi novega koronavirusa zelo posebno, zelo težko za vinogradnike,« je dejal.

Zbrane je med drugim nagovoril tudi župan Trebnjega Alojzij Kastelic, ki je čestital zvezi, da je zbrala pogum in organiziralo tradicionalno svečanost. »Tradicija ne bo pretrgana, okronali smo novega kralja ter razglasili že 22. cvičkovo princeso in ambasadorja cvička. Verjamem, da bo drugo leto povsem drugače. Vinogradniki ste močni in tudi to leto boste preživeli. Verjamem, da bomo iz tega izšli še močnejši,« je bil optimističen.

Na koncu so vinogradnikom podelili priznanja z letošnjega ocenjevanja vin, ki je pred nekaj tedni potekalo v prostorih novomeškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Podeljenih je bilo 19 velikih zlatih priznanj, šampion ocenjevanja pa je postala modra frankinja (ocena 18,50) Jožeta Bovhana iz vasi Male Poljane v občini Škocjan.

Besedilo in fotografije: R. N.

