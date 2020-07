Goreče vozilo zaprlo dolenjsko avtocesto

18.7.2020 | 08:30

ilustrativna slika (foto: arhiv DL)

Promet na dolenjski avtocesti je med priključkoma Bič in Trebnje zahod pri Medvedjeku proti Obrežju včeraj popoldne začasno zastal zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila, nastal je daljši zastoj.

Ob 17.29 je namreč pri pokritem vkopu Medvedjek gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, pogasili požar, ki je vozilo v celoti uničil, ter oprali cestišče. Delavci DARSA so poskrbeli za zavarovanje in odstranitev vozila.

Odstranili nadležne ose

Ob 19.27 so gasilci PGE Krško na Bohorski cesti na Senovem, občina Krško, z zunanjega dela večstanovanjskega bloka odstranili osje gnezdo.

Vodo prekuhavajte

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi nedelujoče kloridne naprave potrebno vodo pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati.

Komunala Novo mesto pa obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da je zaradi pojava povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo p'rav tako prekuhati.

M. K.