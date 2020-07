Reprezentant BiH Vrabac podpisal za Krko

18.7.2020 | 09:10

Novo mesto - Košarkarska ekipa Krka je sporočila, da bo v prihodnji sezoni zanjo igral 26-letni in 205 cm visoki reprezentant Bosne in Hercegovine Adin Vrabac.

"Prihod v Novo mesto je korak naprej v moji karieri. V veselje mi je, ker se bom predstavil v močnejši ligi, kot sem igral v zadnjih dveh sezonah, in bil v službi ekipe ter čim bolj pomagal, da bi Krka dosegla najboljše možne rezultate. Navijačem lahko obljubim, da bom na vsaki tekmi prispeval svoj maksimum v vsaki minuti, ki jo bom preživel na parketu," je ob prihodu v dolenjsko prestolnico dejal Sarajevčan.

Vrabac je športno pot začel v klubu OKK Spars, kjer je v sezoni 2013/2014 zaigral tudi v članski ligi. Leto kasneje se je prvič preizkusil na tujem, odšel je v nemški Trier. Sledili sta dve leti v beograjskem Partizanu.

Sezono 2017/2018 je začel v španskem klubu Iberostar Tenerife, s katerim je leta 2017 osvojil interkontinentalni pokal Fibe. V nadaljevanju sezone 2017/2018 je bil član nemškega kluba Hamburg Towers. Med letoma 2018 in 2020 je igral v matični sredini OKK Spars, s katerim se je letos veselil tudi pokalnega prvaka Bosne in Hercegovine. To je bil sploh prvi članski naslov za sarajevski OKK Spars, Vrabac je k uspehu v finalu proti Igokei prispeval 15 točk.

V lanski sezoni je s Sparsi igral tudi v ligi Aba 2, kjer je v dobrih 30 minutah beležil po 14 točk, 5,5 skoka, tri podaje in 1,3 pridobljeno žogo na tekmo.

M. K.