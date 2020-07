Včeraj 24 okužb - v Krškem dve, v Metliki ena

18.7.2020 | 11:00

Včeraj so pri nas potrdili 24 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1027 vzorcev. Bolnišnično zdravljenje zaradi nove koronavirusne bolezni potrebuje 19 bolnikov, dva od teh intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice so včeraj v domačo oskrbo sicer odpustili dva bolnika.

Sodeč po Sledilniku Covid-19 je bilo največ novih primerov potrjenih v prestolnici, natančneje štiri. V Kranju in Velenju so potrdili tri okužbe, Krško in Domžale pa beležita po dva nova primera. V Hrastniku, Litiji, Radovljici, Trbovlju, Zagorju ob Savi, Radovljici, Cerknici, Metliki, Radencih, Ordancih in Lendavi pa so potrdili po eno okužbo.

Skupaj je v bilo Sloveniji doslej potrjenih 1940 okužb z novim koronavirusom. Število umrlih bolnikov s covidom-19 ostaja pri 111.

Znani primeri?

Vladni govornec za covid-19 Jelko Kacin je včeraj sicer povedal, da gre pri novoodkritih primerih večinoma za znane primere oziroma za žarišča, ki jih epidemiologi že dlje časa spremljajo. Osebe, pri katerih so potrdili okužbo, so bile do zdaj že večinoma v izolaciji.

M. K.