FOTO: Župnik Janez Zaletel novi častni občan

18.7.2020 | 15:00

Častni občan je postal župnik Janez Zaletel (ob Mateju Toninu).

Občina Žužemberk je včeraj s slavnostno sejo občinskega sveta počastila občinski praznik in svoj dvaindvajseti rojstni dan. Zbrane je v uvodnem delu pozdravil župan Jože Papež, slavnostni nagovor pa je pripadel častnemu gostu, ministru za obrambo mag. Mateju Toninu. Zaradi epidemiološke situacije je bilo praznovanje okrnjeno, kljub temu pa je občini uspelo izpeljati vrsto dogodkov, ki se bodo vrstili še do ponedeljka, s spominsko uro posvečeni žužemberški rojakinji filmski igralki Zalli Zarana-Rozaliji Sršen.

Ob tej priložnosti sta občanom in nagrajencem, ki so bistveno prispevali k dvigu kvalitete življenja, za dosežke in dolgoletno izjemno uspešno delo na področju prostovoljstva in podjetništva, na športnem, pedagoškem in duhovnem področju čestitala tudi oba govornika, ki sta v nadaljevanju tudi podelila letošnja priznanja.

»Še posebej sem ponosen, da so med nagrajenci pripadnik slovenske vojske, gasilec veteran in gasilski društvi. Verjamem, da so priznanja velika spodbuda tudi za nadaljne delo,« je dejal minister Tonin in dodal, da bomo le s skupnim spoštovanjem, solidarnostjo in povezanostjo v kraju dosegli napredek.

Janez Zaletel častni občan

Žužemberk je dobil tudi novega častnega občana. To je postal Janez Zaletel, župnik v Ajdovcu, in sicer zaradi več kot polstoletnega širjenje božjega oznanila, ki ga je v zadnjih dvanajstih letih bogatil skupaj s farani Ajdovca. »S svojo karizmo in načinom življenja je v cerkev privabil veliko starih in mladih, kar je pripomoglo k bogatejšemu dogajanju župnije na duhovnem in družabnem področju,« so zapisali predlagatelji. Župnik Zaletel se je družno lotil tudi prenove cerkve sv. Nikolaja ter župnišča na Selih - Gnidovčevega doma, kjer je tudi spominska soba škofa Janeza Gnidovca.

Ostali nagrajenci

Zlati grb je prejel Tom Pečar, dolgoletni igralec in trener v Odbojkarskem klubu Žužemberk. Klub je v zadnjih 25 letih dosegel izjemne uspehe. Mladi odbojkarji iz žužemberške odbojkarske šole že vrsto let osvajajo različne lovorike, saj so najuspešnejši poleg članske ekipe, ki se je uvrstila v 1.A državno odbojkarsko ligo. V vse te rezultate in uspehe mladih športnikov je vtkano dolgoletno predano in prostovoljno delo Toma Pečarja.

Za predano delo na pedagoškem področju pa je srebrni grb prejela Irena Blatnik. Blatnikova je nepogrešljiv člen pri organizaciji številnih prireditev na OŠ Prevole, kjer poučuje dobrih trideset let. Pomaga pri različnih prireditvah Rdečega križa in vzpostavitvi ter organiziranju knjižnice v Hinjah.

Dušan Ožbolt je prejel bronasti grb za svoje večletno prostovoljno delo na področju gasilstva, kjer je bil tudi predsednik društva. Izkazal se je zlasti pri prevozih vode.

Župan Jože Papež je podelil tudi pisno priznanje, ki ga je prevzela Karmen Rozman iz podjetja KA-MM gostinske storitve za oživitev turistične ponudbe in organizacijo prireditev na Frati, podelil ga je tudi Lubici Gogulovi iz Čachtic na Slovaškem za dolgoletno, požrtvovalno in prizadevno delo pri ohranjanju prijateljskih odnosov med pobratenima občinama Žužemberk in Čachtice.

Pisno priznanje Občine Žužemberk pa so prejeli društvi PGD Ajdovec in PGD Dvor ter Janez Hrovat iz šmihelske fare.

Slavnostno sejo, ki jo je povezovala Lilijana Hrovat, so s pesmijo in recitacijo obogatili pevci iz Ambrusa pod vodstvom Cirila Hočevarja, Klavdija Kužnik in Tjaša Primc ob klavirski spremljavi Jerneja Fabjana.

S. Mirtič

