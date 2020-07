Dodatna parkirišča pri vrtcu in zdravstveni postaji; prej veliko nejevolje

18.7.2020 | 17:30

Ob odprtju dodatnih parkirišč pri vrtcu in zdravstveni postaji so trak slovesno prerezali (z leve proti desni) direktor GPI Tehnika Drago Muhič, poslanec Jožef Horvat in župan Jože Papež.

Nova igrala pred vrtcem v Žužemberku

Žužemberk - V sklopu praznovanja občinskega praznika so danes dopoldan namenu predali dodatna parkirišča pri vrtcu Sonček in tudi zdravstveni postaji v Žužemberku. Trak so slovesno prerezali župan Jože Papež, direktor GPI Tehnika Drago Muhič in poslanec Jožef Horvat.

Prej veliko nejevolje

Občina se je predlani lotila gradnje novega vrtca v Žužemberku, ki je lani septembra tudi odprl svoja vrata. Že pred začetkom naložbe so bili pomisleki, ali bo dovolj parkirnih mest za starše, ki bodo zjutraj pripeljali otroke, popoldan pa prišli ponje. Pred vrtcem je bili vključno s prostorom za invalide le sedem parkirnih mest, kar je bilo premalo za potrebe vrtca. Nekateri so zaradi gneče avtomobile, medtem ko so otroka odpeljali v vrtec, začasno pustili na parkirišču pri bližnjem zdravstvenem domu, kar pa je na drugi strani jezilo tiste, ki so imeli opravke pri zdravniku, saj večkrat niso našli parkirnega mesta za svojega jeklenega konjička.

Ko je prevzel vodenje občine, je novi župan takoj preveril možnost, da bi dvanajst parkirnih mest vkopali v zemljo pred vrtcem. Že lani je bilo rečeno, da se bo občina lotila investicije, a so jo premaknili v letošnje leto. Poleg tega so se z vodstvom novomeškega zdravstvenega doma dogovorili, da porušijo stare garaže, ki jih ni nihče uporabljal, in tam uredili dodatna parkirna mesta. »Skupaj imamo na tem območju zdaj 45 parkirišč in še tri za invalide. Mislim, da bo to dovolj tako za potrebe vrtca, kot tudi zdravstvene postaje. S tem smo rešili problem parkiranja na tem območju,« je zadovoljen Papež. Vrednost investicije znaša okoli 150.000 evrov, je še dodal.

Ravnateljica se poslavlja

Dodatna parkirišča so velika pridobitev, je na današnji slovesnosti, ki jo je vodila Ljiljana Hrovat, poudarila tudi ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač, ki je vesela, da so obenem uredili tudi površino z igrali pred vrtcem. Na koncu svojega govora se je zahvalila vsem, s katerimi je v preteklosti sodelovala, saj se predvidoma konec avgusta poslavlja z mesta vodenja žužemberške šole.

Besedilo in fotografije: R. N.

