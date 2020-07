Miloš Kovačič dobiva ulico v Šentjerneju

19.7.2020 | 18:30

Vir: Občina Šentjernej

Šentjernej - V Šentjerneju želijo novo ulico poimenovati po svojemu častnemu občanu Milošu Kovačiču, gospodarstveniku, nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke.

Tako so odločili šentjernejski svetniki, ki so na zadnji seji sprejeli predlog spremembe meje med naseljema Šentjernej in Roje ter predlog poimenovanja ulice v PSC Šentjernej. Občinska uprava lahko tako nadaljuje s postopkom spremembe meje in postopkom poimenovanja ulice, ki bo nosila naziv Cesta Miloša Kovačiča.

M. Ž.