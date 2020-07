Trčila kombi in osebno vozilo - štirje ranjeni; na Zagrebški v semafor

19.7.2020 | 08:15

Včeraj ob 14.33 uri sta na cesti Dobruška vas-Škocjan, občina Škocjan, trčila kombi in osebno vozilo. V nesreči so se poškodovale štiri osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jih na kraju oskrbeli. Težje poškodovano osebo so na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto odpeljali reševalci, tri lažje poškodovane pa so v bolnišnico odpeljali gasilci PGD Škocjan. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policistom, odklopili akumulatorja na poškodovanih vozilih, zagotavljali požarno varovanje ter pomagali avtovleki.

Trčil v semafor

Davi ob 4.02 je na Zagrebški cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v semafor. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator in sanirali razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je poskrbel za prometno signalizacijo in odstranitev posledic prometne nesreče.

Tlelo je

Minulo noč ob 0.13 so gasilci PGD Stara vas – Loka v naselju Loka, občina Šentjernej, zalili z vodo tleči kup odpadnega materiala.‌‌

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ, TP POD SMREKO, TP ZD ČRNOMELJ;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 15.00 do 18.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK 1947, TP IMV SUHOR 1979, TP SUHOR 1947 in TP BUŠINJA VAS 1978.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR TREBNJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.