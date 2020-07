AVDIO: V Novem mestu priprave na prenovo Narodnega doma

19.7.2020 | 10:40

Tako so julija 2018 iz Narodnega doma lastniki odnašali svoja umetniška dela ... (foto: arhiv; M. M.)

Novo mesto - Novomeška občina te dni izbira izvajalca za pripravo projektne dokumentacije za dokončno prenovo dokaj zapuščenega in propadajočega novomeškega Narodnega doma, ki velja za prvo tako stavbo na Slovenskem. V tem so sicer predlani oziroma po izselitvi zadnjih tam delujočih alternativnih ustvarjalcev opravili prva sanacijska dela s prenovo ostrešja.

Novomeški župan Gregor Macedoni je na nedavni novinarski konferenci povedal, da naložbe za celovito prenovo Narodnega doma še niso denarno ovrednotili. To bodo lahko storili šele po izdelavi ustrezne dokumentacije, sicer pa pri tej naložbi računajo na dodaten denarni vir iz kohezijskih sredstev in sredstev tako imenovanega kulturnega evra.

Narodni dom, ki je po njegovi oceni "v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren", nameravajo sicer celovito prenoviti tako, da bo primeren za delovanje in oživitev.

Namenili ga bodo kar najširšemu krogu novomeških društev in posameznikov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo, oziroma različnim kulturnim dejavnostim in mestni družabnosti.

Mostovž do sosednjega Jakčevega doma

Prostor bo v njem dobila tudi stalna muzejska zbirka o olimpioniku in novomeškem rojaku Leonu Štuklju, ki jo bo z gradivom, ki ga je med drugim dobil iz Štukljeve zapuščine, pripravil Dolenjski muzej. Narodni dom nameravajo tudi z zaprtim mostovžem povezati s sosednjim razstaviščem Jakčev dom, ki ga prav tako upravlja omenjeni novomeški muzej.

Prenoviti nameravajo vsa nadstropja oziroma vseh pet etaž Narodnega doma in dvorišči ob njegovem severnem in zahodnem pročelju. V stavbi gre za dobrih 1600 kvadratnih metrov skupne površine. Poslopje bodo sicer temeljito statično sanirali. V njegovem zahodnem delu bodo izvedli konstrukcijsko prenovo z nekaj manjšimi rušitvami, popolnoma pa bodo prenovili vse infrastrukturne stavbne elemente in napeljave.

Sosednjo tako imenovano Mehletovo hišo, ki je ravno tako prazna, bodo porušili.

Novomeški Narodni dom, prvi tak na Slovenskem, katerega temeljni kamen so vzidali leta 1873, sicer več desetletij in brez pravega namena propada, več novomeških občinskih vodstev pa je obljubilo njegovo prenovo. Narodni dom, ki so ga Novomeščani kasneje preimenovali v Sokolski dom, je sicer kulturni spomenik državnega pomena s simbolnim pomenom za novomeško in slovensko zgodovino.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gregor Macedoni Gregor Macedoni