Padec števila okuženih, a nova smrtna žrtev

19.7.2020 | 15:00

Simbolna slika (foto: Bobo)

Včeraj so ob 480 opravljenih testih potrdili šest novih okužb s covidom-19. Skupno je hospitaliziranih 18 oseb, od tega dne na intezivni negi, iz bolnišnice pa niso odpustili nobenega bolnika. Ena oseba je za novim koronavirusom umrla.

Skupno število testiranj v Sloveniji do zdaj je tako doseglo 120.536, potrdili pa so 1946 okužb. Umrlo je 112 bolnikov s covidom-19.

Okužbe z novim koronavirusom so v soboto potrdili v petih občinah. Največ, dve, so našteli v Odrancih, po eno okužbo pa so zabeležili v občinah Kranj, Šenčur, Trbovlje in Velika Polana.

M. K.