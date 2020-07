FOTO: S kombijem v drevo

20.7.2020 | 07:05

Nesreča pri Župelevcu (foto: PGE Krško)

Včeraj ob 14.50 uri je na cesti Bizeljsko-Čatež izven naselja Župelevec, občina Brežice, voznik s kombiniranim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Puščal plin

Ob 18.14 je na Kandijski cesti v Novem mestu v proizvodnem podjetju puščal plin na glavni plinski pipi. Gasilci GRC Novo mesto so preprečili nadaljnje uhajanje plina, prezračili prostore in o napaki obvestili vzdrževalca plinskega omrežja.

Motena dobava vode

Komunala Brežice uporabnike z Bojsnega obvešča, da bo danes med 7.30 in 14.30 motena dobava pitne vode zaradi pranja VH SV. Jakob.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU 1976, TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME 1973, TP ŠKEMLJEVEC, TP JUGORJE 1948 in TP MFE PLUT-JUGORJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA, TP ZAGORICA PRI ZBURAH, TP ZABORŠT, TP MALA STRMICA, TP VEL. STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH in TP DOL PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVČE na izvodu MORAVČE,

- od 8.00 do 830 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2 na izvodu MEHANIČNA DELAVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8.10 in 14. uro na območju TP Račica, med 11. in 14. uro na območju TP Sončnik in med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Sevnica Klavniška; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 8. in 12. uro na območju TP Senuše.

M. K.