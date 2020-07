Poostren nadzor tovornjakov in avtobusov

20.7.2020 | 08:20

Simbolna slika (foto: arhiv)

Danes se začenja enotedenska nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki bo potekala pod okriljem agencije za varnost prometa in policije. Nadzor bo usmerjen predvsem v najpogostejše kršitve, med katerimi so tehnične pomanjkljivosti vozil ter neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov.

V času akcije bodo vse policijske uprave in specializirana enota za nadzor prometa ob rednem delu izvajale nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Poleg tega bodo izvedle vsaj en poostren nadzor. Nadzor avtobusov bodo izvajali blizu avtobusnih postajališč in na relacijah, kjer pogosto vozijo.

Tudi tu štrene meša covid-19

Akcija je usklajena s policijami drugih evropskih držav, vendar bo zaradi pandemije covida-19 ponekod potekala v omejenem obsegu. Nadzor bo usmerjen predvsem v preprečevanje in opozarjanje na najpogostejše kršitve, med katere sodijo tudi tehnične pomanjkljivosti vozil, nepravilno pritrjen tovor, prekoračitve hitrosti ter neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov.

Utrujenost voznikov pomemben dejavnik tveganja

Utrujenost voznika je namreč pomemben dejavnik tveganja - po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 je bila eden od razlogov za približno 20 odstotkih nesreč, v katerih so bila udeležena tovorna vozila.

Agencija za varnost prometa izpostavlja, da je pri tovornih vozilih in avtobusih še posebej pomembna ustrezna varnostna razdalja, saj je zavorna pot pri njih še daljša, česar se morajo vozniki zavedati in to pri vožnji dosledno upoštevati.

V prvem letošnjem polletju, ko je bil sicer promet zaradi covida-19 omejen, je bilo pri voznikih tovornih vozil ugotovljenih 18.432 kršitev prometnih predpisov, kar je devet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Pri voznikih avtobusov je bilo kršitev 284 oziroma 52 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Najpogostejše kršitve so bile povezane s prekoračitvijo hitrosti (4293 kršitev), uporabo mobilnega telefona (3866 kršitev), neuporabo varnostnega pasu (2474 kršitev), nepravilnostmi na tovoru (907 kršitev) in nepravilnostmi pri prehitevanju (882 kršitev).

Koliko nesreč povzročijo?

V prvem letošnjem polletju se je na slovenskih cestah pripetilo 929 prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, kar je 25 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Vozniki tovornih vozil so bili povzročitelji v 598 primerih prometnih nesreč, kar je prav tako za četrtino manj.

Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 84 prometnih nesrečah, kar je 49 odstotkov manj kot lani, od tega so jih povzročili 24 oziroma dve tretjini manj kot lani. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, letos ni bilo umrlih, prav tako ni bil noben udeleženec hudo telesno poškodovan. Eden udeleženec pa je bil lažje telesno poškodovan.

M. K.; STA