V službo hodite le zdravi; nič več smrkanja na delovnem mestu

20.7.2020 | 11:50

Marsikje je na delovnem mestu maska obvezna. Kihanja in kašljanja seveda ne more skriti ... (foto: arhiv DL; L. M.)

Odrasli preživimo na delu vsaj eno tretjino svojega življenja. Zato je delo, delovno mesto oziroma podjetje zelo pomembno za naše zdravje. A zdravje zaposlenega na delovnem mestu je pomembno tudi za kolektiv. V preteklosti so zaposleni pogosto hodili tudi bolni v službo, ker so se bodisi bali izgube službe ali ker so delodajalci s stimulacijami spodbujali zaposlene, da ne hodijo na bolniške odsotnosti.

V luči aktualnih dogodkov moramo vsi to miselnost spremeniti – na delovno mesto naj hodijo le zdravi zaposleni. En okužen lahko okuži na delovnem mestu številne svoje kolege, odvisno od velikosti kroga okuženih, pa to lahko prizadene ne le zdravje teh posameznikov, ampak tudi poslovanje podjetja.

Bolni ljudje so rizični

Če je pred veliko zdravstveno krizo še veljalo, da je treba včasih stisniti zobe in v službo hoditi tudi bolan, je danes na delovnem mestu odveč že vsako smrkanje in kašelj. V resnici so bili ljudje, ki so na delo hodili bolni, vedno rizični tako zase kot za svojo delovno sredino, vendar bo marsikje šele zdaj postalo prvo pravilo, da se na delo pride zdrav. Bolan delavec ne glede na diagnozo podjetju prinese manj dodane vrednosti, saj zaradi svojega opešanega zdravstvenega stanja verjetno za enako delo porabi več časa, poleg tega pa se tudi poveča tveganje za napake. Epidemija s koronavirusom nas je naučila, da lahko določena dela ob uporabi digitalnih orodij in razvitih digitalnih veščinah zaposleni opravijo tudi doma. Tako bo zdaj delodajalčeva prednost, če bo na primer zaposleni z lažjim prehladnim obolenjem in ne preveč slabim splošnim počutjem, lahko določene aktivnosti opravil od doma. Prav tako bo delodajalec privlačnejši za (svoje) kadre, če jim bo tudi v prihodnosti omogočil tudi dan ali dva na mesec delati doma, tudi ko so zdravi.

Tudi zaposleni morajo prevzeti svoj del odgovornosti in razumeti, da s tem, ko bolni hodijo v službo, ogrožajo sebe in sodelavce. Morajo razumeti, da prihod na delovno mesto, ko si bolan ni junaško dejanje.

Delodajalci morajo zato spremeniti komunikacijo in ukrepe na področju zdravja pri delu. Izpostavljati morajo pomen zdravja na delovnem mestu, poskrbeti za zaščito ter fizično in psihično zdravje zaposlenih.

Za fizičnimi težavami pogosto stojijo psihične

Prav na slednje, psihično oz. duševno zdravje zaposlenih, vse prepogosto pozabljamo. Stiske, strah pred negotovostjo zaposlitve, strah pred boleznijo lahko ljudi privede do različnih vedenjskih sprememb, kot so na primer napadalno vedenje ali pa pomakanje notranje refleksije … Zavedati se moramo, da za številnimi fizičnimi težavami pogosto stojijo psihične. Pred tem si ne smejo zatiskati oči niti delodajalci niti vsakdo izmed nas. Podjetja morajo to urediti na nivoju komunikacije z zaposlenimi, ukrepati pa mora tudi vsakdo izmed nas, če začuti stisko.

Čeprav je epidemija uradno zaključena, stiske ostajajo. O tem se moramo pogovarjati.

L. K.