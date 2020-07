Pogrešajo 15-letno Andreo Živojinović

20.7.2020 | 09:20

Postojna - Policisti so v soboto zvečer prejeli prijavo o pogrešani mladoletni Andrei Živojinović. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, je pogrešana stara 15 let in stalno prebiva v Postojni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o tem, kje se pogrešana nahaja, prosijo, da podatke čim prej sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.