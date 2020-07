Prostovoljnim gasilcem nova vozila

20.7.2020 | 12:50

Predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič (Foto: M. L.)

Poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj je sodeloval preko video povezave. (Foto: M. L.)

Zbrani na podpisu pogodbe za nabavo novih gasilskih vozil za tri prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Črnomelj (Foto: M. L.)

Črnomelj - Predsedniki Gasilske zveze Črnomelj ter prostovoljnih gasilskih društev Adlešiči, Črnomelj in Stari trg ob Kolpi Boris Kambič, Miha Vardijan, Andrej Mežnar in Tomaž Perko so v petek v Črnomlju podpisali pogodbo o dobavi novih gasilskih vozil za ta društva.

Za PGD Adlešiči in PGD Stari trg ob Kolpi bodo, kot so pojasnili v Gasilski zvezi Črnomelj, nabavili vozili GVC-16/25; gre za vozilo s cisterno z vgrajenim rezervoarjem za vodo, prostornine med 2.000 in 3.000 litri, gasilsko-tehnično opremo ter najmanj eno napravo za hiter napad. Vozili bodo uporabljali za gašenje in reševanje pri požarih in za manjše tehnične intervencije.

PGD Črnomelj bo dobilo vozilo AC-35/75, avtocisterno z vgrajenim 7.500-litrskim rezervoarjem za vodo in z nameščeno gasilsko-tehnično opremo. Ta avtocisterna je zaradi večje količine vode namenjena oskrbi požarišča z vodo in prevozu pitne vode.

Zbrane ob podpisu je preko video povezave nagovoril poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj, v živo pa sta stopila za govornico črnomaljski župan Andrej Kavšek in regijski poveljnik in član poveljstva Gasilske zveze Slovenije Boštjan Majerle.

Podpisa v gasilskem domu v Črnomlju sta se udeležila med drugimi tudi predstavnik podjetja Webo Domžale Borut Satler in vodja prodaje v podjetju Rosenbauer Ljubljana Brigita Velše.

V okviru opremljanja gasilskih društev Gasilske zveze Črnomelj so pred časom že nabavili vozilo GVC 16/25 za PGD Dragatuš.

M. L.

Galerija