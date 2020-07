FOTO: Delavnica nabiranja zelišč v naravi

20.7.2020 | 15:30

V okviru Akademije zeliščarstva je v Zagradu pri Škocjanu na območju Zeliščarskega centra JV Slovenije in v njegovi bližnji okolici v soboto potekala delavnica "Nabiranje zelišč v naravi", ki jo je vodil priznani zeliščar Milan Kalan. Udeleženci so spoznali prednosti in pasti nabiranja zelišč v naravi, uporabo enostavnih ključev za določanje rastlinskih vrst, prepoznavali so najpogostejše v naravi rastoča zelišča v slovenskem prostoru, nabiranje zelišč pa je potekalo po pravilih dobre nabiralne prakse, so sporočili s škocjanske občine.

Po uvodni predstavitvi s poudarkom predvsem na zeliščarski etiki so nabrali in prepoznali kar 77 različnih zelišč.

M. K.; foto: Rok Petančič

