Trčil v službeno vozilo policije - brez vozniškega in verjetno pijan. Pa s konopljo v avtu

20.7.2020 | 13:30

Posledice včerajšnje nesreče pri Župelevcu. (foto: PGE Krško)

Novomeški policisti so včeraj popoldne na območju Vinjega vrha ustavljali voznika osebnega avtomobila. Ta pa njihovih znakov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo, potem pa trčil v službeni avtomobil policije. Med postopkom so ugotovili, da gre za 25-letnega povzročitelja nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil, prav tako je odklonil tudi strokovni pregled. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil Peugeot 206 s tujimi registrskimi tablicami. Avtomobil so mu zasegli in o vseh kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Prav tako so mu zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katero sumijo, da gre za prepovedano konopljo.

Povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola

Policisti PP Črnomelj so bili v noči na soboto obveščeni o prometni nesreči v Ručetni vasi. 31-letni voznik osebnega avtomobila je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, izdali plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sevnico in Krškim, pri Gornjem Pijavškem. 39-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola in se je lažje poškodoval. Policisti PP Šentjernej bodo o kršitvah z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Krško so bili v soboto okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči v Podbočju, kjer je voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, trčil v most in po nesreči kraj zapustil. Policisti so izsledili 66-letnega povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškodoval, in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto okoli 22. ure je na parkirnem prostoru na Radni na območju PP Sevnica 25-letni voznik tovornega vozila pri vožnji vzvratno trčil v parkiran avtomobil. Policisti bodo zoper voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola, na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Brežice so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o nesreči pri Župelevcu. Ugotovili so, da je voznik tovornega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, in zapeljal s ceste. 40-letni povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola.

Prometna nesreča v Zavinku

V soboto ob 14.30 uri je v Zavinku 28-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 32-letni voznik. Reševalci so na kraju oskrbeli 32-letnega voznika in dva potnika v njegovem vozilu in jih odpeljali v bolnišnico. Po podatkih iz bolnišnice naj bi bili lažje poškodovani. Povzročitelju nesreče so policisti odredili strokovni pregled, okoliščine nesreče pa še ugotavljajo.

Trčila v kolesarko

Včeraj okoli 11. ure se je na Tomšičevi cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesarka. Do nesreče je prišlo, ker voznica zaradi neprilagojene hitrosti trčila v kolesarko, ki je vozila pred njo v isti smeri. Pri tem se je kolesarka lažje telesno poškodovala. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 16. 7. in 17. 7. je na Maistrovi ulici v Brežicah nekdo iz odklenjene kolesarnice ukradel kolo in lastnika oškodoval za okoli 450 evrov.

Med 15. 7. in 19. 7. je v Škocjanu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel okoli 1000 evrov.

V okolici Grosupelj je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec

odnesel nakit. Lastnika je oškodoval za okoli 2.500 evrov.

Zalotili so ga in zadržali do prihoda policistov

V petek okoli 17. ure je 29-letni osumljenec v družbi še dveh neznancev vlomil v stanovanje na območju Grosuplja ter iz njega odnesel alkoholne pijače. Pri tem so ga zalotili in zadržali občani. Policisti so osumljenca prijeli in ga pridržali. Osumljeni je bil v preteklosti že obravnavan za podobna kazniva dejanja.

Skrita med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je 17. 7. na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, skrita med tovorom. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Med vikendom 44 tujcev

Policisti PU Novo mesto sokonec tedna na območju krajev Podklanec, Kvasica, Bojanci, Tanča Gora, Dragatuš, Črnomelj, Semič (PP Črnomelj), Loče, Dobova (PP Brežice), Grabrovec, Svržaki (PP Metlika), Kostanjevica na Krki (PP Krško) in Novega mesta izsledili in prijeli 44 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 24 državljani Maroka, osmimi državljani Pakistana, štirimi državljani Bangladeša, tremi državljani Alžirije in po enim državljanom Libije, Egipta, Tunizije, Kube in Afganistana še niso zaključeni.

