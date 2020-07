Optimizacija spletnih strani: 5 stvari, ki jih lahko naredite sami, da pridete na vrh Googla

20.7.2020

Spletna prisotnost je danes ključnega pomena za vse, ki se ukvarjajo s prodajo. Žal pa samo izdelava spletnih strani ne prinese velikega porasta kupcev. Za to, da bo vaša spletna stran vidna čim večjemu številu ljudi in posledično prinaša dobro stopnjo konverzije (»pretvorbe« obiskovalcev strani v kupce), poskrbi SEO optimizacija spletnih strani. V podjetju Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d.o.o., strokovnjaki s področja optimizacije spletnih strani, so za vas pripravili 5 nasvetov, s katerimi lahko sami poskrbite za TOP uvrstitve v Googlu.

Google je daleč najrelevantnejši brskalnik in nič ne kaže, da bi se to utegnilo kmalu spremeniti. Izraz optimizacija spletnih strani se zato pogosto nanaša na optimizacijo spletnih strani tako, da se uvrščajo višje v Googlu. Višja uvrstitev na Googlu namreč pomeni več obiska spletne strani in več možnosti, da vas bodo opazile potencialne stranke.

Zakaj optimizacija spletnih strani?

Večina ljudi, ki imajo to možnost, se danes pred nakupom po informacije o izdelku ali storitvi, ki jo potrebujejo, odpravi na svetovni splet. Tako si lahko ogledajo ponudbe različnih ponudnikov in iščejo artikel oziroma storitev, ki jim cenovno oziroma kako drugače najbolj odgovarja. Vsak podjetnik, ki želi pritegniti veliko strank, se dandanes že zaveda, kako zelo pomembna je optimizacija spletnih strani.

Kaj pa SEO?

V povezavi z optimizacijo spletnih strani pogosto slišimo tudi besedico SEO. V bistvu gre za kratico v angleščini, ki pomeni »search engine optimisation«, kar se prevede kot optimizacija spletnih strani. Optimizacija spletnih strani in SEO sta tako ena in ista stvar.

Pet nasvetov, kaj lahko storite sami za višje uvrstitve v Googlu

Optimizacija spletnih strani je proces. Prva stvar, ki se je morate zavedati, je, da optimizacija spletnih strani ni enkratna zadeva, ampak proces, ki mu boste morali posvečati čas, dokler bo vaša spletna stran obstajala. Kot podjetnica oziroma podjetnik, ki že tako ogromno časa namenja svojemu poslu, verjetno nimate časa še za optimizacijo. V tem primeru poiščite strokovnjake, kot je podjetje Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d.o.o., ki bodo lahko na podlagi dolgoletnih izkušenj vašo spletno stran optimizirali do potankosti. Vsekakor pa obstajajo določene stvari, s katerimi se lahko poigrate in tako sami poskrbite za boljšo uvrstitev v Googlu.

Pripravljajte kvalitetne vsebine. Prvi in osnovni korak, brez katerega nadaljnja optimizacija spletnih strani ne bo imela učinka – poskrbite, da bo vsebina na vaši spletni strani kvalitetna. Časi, ko ste lahko na svoji spletni strani objavili »članek«, v katerega ste dobesedno nametali čim več ključnih besed, so mimo. Danes Google takšno goljufanje celo kaznuje z nižjimi uvrstitvami. Poglejmo, kakšna je kakovostna vsebina:

Takšna, ki odgovarja na vprašanja. Pogosto ljudje po spletu ne brskajo za izdelki ali storitvami, ki bi jih radi kupili, temveč iščejo informacije. Poskusite na svoji spletni strani objavljati čim več informativnih vsebin, s katerimi odgovarjate na vprašanja, ki se morda ljudem porajajo glede področja, s katerim se ukvarjate. Optimizacija spletnih strani pomeni tudi, da bralce dlje časa zadržite na svoji strani, saj to Googlu sporoča, da je vsebina kakovostna in vredna visoke uvrstitve.

Takšna, ki se tekoče bere. Uporabniki so zaposleni in enostavno nimajo časa, da bi se prebijali skozi nepregledne članke, v katerih je bistvo skrito v »zidovih« teksta. Pišite članke tako, da je bistvo razvidno tudi, če jih bralec samo na hitro preleti. Uporabljajte odstavke, podnaslove, mednaslove in grafike, da vizualno razdelite besedilo in ga naredite enostavnejšega za branje – vse to je optimizacija spletnih strani. Prispevek, ki je pred vami, je dober primer obeh kriterijev kakovostne vsebine.

Izberite primerne ključne besede. Bistvo optimizacije spletne strani so ključne besede. To so besede ali besedne zveze, ki jih posamezniki vpisujejo v brskalnik, ko iščejo informacije. Ključna beseda mora biti v članku uporabljena ravno prav pogosto – največkrat priporočamo, da jo uporabite med 1 in 1,5 odstotka glede na dolžino članka.

Optimizacija spletnih strani na določeno ključno besedo ima cilj, da se spletna stran med zadetki pojavi čim višje, ko uporabnik išče to ključno besedo. A ni vsaka ključna beseda na določeno temo primerna za vsako spletno stran.

Jogi ali vzmetnica? Bodite pazljivi, da svojo spletno stran optimizirate na relevantne ključne besede. Če ste na primer podjetje, ki prodaja vzmetnice, boste svojo spletno stran verjetno želeli optimizirati na ključno besedo »vzmetnica«. To morda ni najboljša opcija – morda bo analiza ključnih besed pokazala, da ljudje v Google večkrat vpisujejo besedo »jogi«. Izbira napačnih ključnih besed je pogosto razlog, da optimizacija spletnih strani spodleti.

Uporabljajte ključne besede, ki vam bodo pomagale do konverzije. Kot smo uvodoma že zapisali, konverzija pomeni pretvorbo obiskovalca spletne strani v kupca izdelka ali storitve, ki jo spletna stran ponuja. Temu primerne naj bodo tudi ključne besede, na katere optimizirate. Recimo, da ste podjetje, ki se ukvarja s prodajo veganskih pekovskih izdelkov. Z analizo ključnih besed ugotovite, da ključno besedo »veganski krofi recept« ljudje iščejo dvatisočkrat na dan, ključno besedo »veganska pekarna« pa tisočkrat (oba podatka sta izmišljena). Čeprav ima druga ključna beseda manj iskanj kot prva, vam bo prinesla višjo stopnjo konverzije, saj je pri uporabnikih, ki iščejo vegansko pekarno, večja možnost, da bodo opravili nakup, kot pri tistih, ki iščejo recept.

Povezave. Optimizacija spletnih strani pomeni tudi uporabo povezav. Vaši spletni strani v Googlovih očeh dajo veliko kredibilnost povezave, ki z drugih spletnih strani peljejo na vašo. Še posebej to velja v primeru, da je povezava do vaše spletne strani objavljena na spletni strani, ki je sama visoko uvrščena in jo Google smatra za dobro spletno stran. Upoštevajte, da vam povezava do vaše strani, objavljena na drugi spletni strani, najverjetneje ne bo neposredno pomagala do večjega števila obiskovalcev v smislu, da bi ljudje klikali na to povezavo, bo pa izboljšala vaš položaj v Googlovih očeh in vam tako priskrbela višjo uvrstitev, kar posledično tako ali tako pomeni več obiskovalcev.

Tudi vi na svoji spletni strani objavljajte čim več povezav do različnih delov spletne strani. Tako med drugim obiskovalca dlje zadržite na svoji spletni strani, saj mu ponudite več vsebin. Googlu pa z internimi povezavami pomagate ustvariti predstavo o strukturi oziroma hierarhiji vaše spletne strani.

Objavljajte pa tudi povezave do drugih spletnih strani. S tem pomagate vzpostavljati mrežo spletnih strani, ki si med seboj pomagajo z objavo zunanjih povezav. Kot že omenjeno, zunanje povezave nimajo veliko klikov, Googlov algoritem pa jih nagrajuje.

Optimizirajte fotografije. Pogosto mislimo, da optimizacija spletnih strani zajema samo pisne vsebine, a s tem zamudimo ogromno priložnosti za boljšo uvrstitev v Googlu. Za spletno stran je najboljše, da uporabljate originalne fotografije, saj Google prepozna slikovno gradivo, ki je bilo objavljeno na drugih spletnih straneh, tudi, če gre za fotografije, ki jih lahko uporabljate brezplačno. Nadalje vam svetujemo uporabo orodja, ki fotografije stisne (zmanjša velikost) brez da bi to negativno vplivalo na njihovo kakovost. Fotografije vedno poimenujte s ključnimi besedami, saj vam bodo tako pomagale pri uvrščanju v Googlu.

Prenova spletne strani

Morda že imate spletno stran, ki pa vam ne prinaša željenega števila obiskov in posledično kupcev. V tem primeru je potrebna ali temeljita prenova oziroma optimizacija spletnih strani ali pa samo nekaj manjših sprememb, ki bodo poskrbele, da bo vaša spletna stran bolj učinkovita pri opravljanju svoje funkcije pridobivanja strank. Mlada ekipa podjetja Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d.o.o. poskrbi za vas tudi s tega vidika. Poleg optimizacije spletnih strani so namreč vešči tudi izdelave dinamičnih spletnih strani in prodajno usmerjenih spletnih trgovin. Ob izdelavi oziroma prenovi tako poskrbijo za celoten vidik optimizacije.

Na kaj morate biti pozorni pri prenovi spletne strani?

Poskrbite, da za prenovo spletne strani izberete strokovnjake. Danes bi vsakdo rad bil strokovnjak za spletne strani, a le redki imajo znanje in spretnost, da iz navadne spletne strani naredijo mojstrovino. Tako optimizacija kot izdelava spletnih strani zahtevata veliko znanja in predvsem izkušenj. Izberite podjetje, ki mu lahko zaupate.

Naredite strategijo prenove. Kaj vas na vaši obstoječi spletni strani moti? Kaj želite z njo doseči? Vse cilje si zapišite na list in razmislite, kateri aspekti vaše spletne strani so potrebni prenove. Optimizacija spletnih strani pomeni odpravljanje nepravilnosti, ki škodijo uvrščanju vaše strani.

Spletna stran naj bo prilagojena za ogled na telefonu. Velik odstotek uporabnikov (po nekaterih podatkih celo več kot polovica) danes do spletnih vsebin dostopa preko svojega pametnega telefona, zato je izjemno pomembno, da spletna stran tudi na tovrstnih napravah izgleda dobro. Žal to ni samoumevno in spletna stran, ki se na telefonu ali tablici nerodno odpira, vas bo verjetno stala kar lepega števila ogledov in optimizacija spletnih strani ne bo imela učinka.

Najlaže spletno stran naredite pametnim napravam prijazno tako, da izberete odziven dizajn. To povedano na kratko pomeni, da bo videz spletne strani avtomatsko prilagojen napravi, na kateri bo uporabnik dostopal do nje. Poskrbite tudi, da bodo gumbi dovolj veliki, da bo mogoče na njih normalno klikati tudi na zaslonu na dotik.

Analizirajte podatke. Pri določenih spremembah bo šele čas pokazal, ali so bile dejansko v prid vaše spletne strani ali ne. Vsaki spremembi dajte nekaj tednov, v katerih testirajte, ali vam prinaša povečan promet ali na njen račun obisk celo upada. Vsaka spletna stran ima namreč svoj krog obiskovalcev s svojimi zahtevami, zato univerzalnih rešitev na tem področju praktično ni.

Kaj pa cena?

Izdelava spletnih strani in optimizacija spletnih strani imata seveda svojo ceno. Brez da bi vedeli, kaj potrebujete, je težko določiti, koliko vas bo izdelava ali optimizacija spletnih strani stala. Za manj denarja boste seveda dobili manj. Izdelava spletnih strani običajno stane vse od 200 evrov do nekaj tisočakov. Pri spletni trgovini je običajno plačljiv tudi vtičnik, ki navadno spletno stran pretvori v spletno trgovino. Optimizacija spletnih strani pa se plačuje različno, način plačevanja je odvisen od ponudnika. V podjetju Izdelava spletnih strani, Spletni partner, d.o.o., so recimo eni redkih v Sloveniji, kjer se optimizacija spletnih strani plačuje po pozicijah, s čimer vam zagotavljajo, da vedno plačate le tisto, kar dobite.

