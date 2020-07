Papir namesto plastike: Novi češki lastnik Vipapa vlaga v embalažo za živila

21.7.2020 | 09:10

Foto: Vipap Videm Krško d.d.

Krško/Praga - Prestrukturiranje slovenske papirnice Vipap Videm Krško pod vodstvom novega češkega lastnika RIDG Holding se kljub koronavirusnim okoliščinam nadaljuje, sporočajo iz podjetja. Večja prilagodljivost proizvodnje in širša paleta izdelkov naj bi pripomogli k večji konkurenčnosti podjetja. To bo doseženo z novimi naložbami v vrednosti več kot 9 milijonov evrov v sodobne tehnologije za proizvodnjo embalaže za živila. Projekcije na trgu namreč kažejo, pravijo v Vipapu, da naj bi delež časopisnega papirja še naprej padal. Tako se bo Vipap izognil tudi močnim nihanjem na trgu recikliranega papirja, ki je glavna vhodna surovina papirnice Vipap Videm Krško.

Medtem ko je do zdaj časopisni papir predstavljal 90 % proizvodnje papirnice, se bo njegov delež v treh letih zmanjšal za polovico. Novi češki lastnik RIDG Holding se kot del že začetega prestrukturiranja želi bolj usmeriti v proizvodnjo embalažnega papirja za živila. V sodobne tehnologije, ki bodo to omogočale, bo vložil 9 milijonov evrov.

Vipap gre tudi po poti večje specializacije in fleksibilnosti. »Pravilnost nove strategije z večjim poudarkom na papirju za pakiranje živil je bila potrjena v času koronavirusne krize, ko je ta segment vzdrževal stabilno povpraševanje na trgu,« meni Petr Domin, predsednik uprave in predsednik uprave Vipap Videm Krško.

RIDG Holding je lani prevzel slovensko papirnico, podjetje pod njenim vodstvom pa je koledarsko leto končalo s pozitivnim dobičkom iz poslovanja EBITDA v višini 7 milijonov EUR in pozitivnim denarnim tokom. »Nakup papirnice vidimo kot strateško in dolgoročno zadevo. Zato smo se odločili za strukturne spremembe in investirati v sodobne tehnologije, kar bo podjetju pomagalo boljši odziv na razvoj trga in mu zagotovilo dovolj priložnosti za trajnostno rast,« poudarja Pavel Svoreň, izvršni direktor Portiva Investment Group, ki skupaj s Skupino IPIDC, Investicijskim klubom in KRPA Holding Group tvori konzorcij RIDG Holding.

Širitev palete izdelkov

Ena ključnih novosti v papirnici Vipap je širitev palete izdelkov. Poleg časopisnega papirja, revij in reklamnih letakov trenutno dodajajo še papirnate vrečke, nosilne vrečke in laminiran papir. Ta segment proizvodnje narašča zaradi dejstva, da so se številne evropske države plastične embalaže odločile zamenjati s papirjem. Poleg tega bodo nove tehnologije omogočile dajanje na trg embalaže za živila, ki je trajna in hkrati popolnoma reciklirana, sporočajo iz Vipapa.

Podporni programi slovenske vlade so poleg razširjenega portfelja izdelkov pomagali tudi podjetju Vipap Videm Krško, da ohrani zaposlitve v času koronakrize. Pomembno vlogo je imela tudi izredna zavzetost zaposlenih, poudarjajo v Krškem in dodajajo, da so verjetno kot edina tovarna za tisk papirja v Evropi ohranjali neprekinjeno proizvodnjo.

Vodstvo krškega podjetja Vipap Videm Krško zdaj ocenjuje, da bi se podjetje v primeru ugodnega razvoja lahko ob koncu tega leta vrnilo na raven pred krizo. Dokončanje prestrukturiranja je predvideno za prehod med letoma 2021 in 2022.

M. K.