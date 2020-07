Motorist po trku v bolnišnico

21.7.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj malo pred osmo uro zjutraj sta v Podbočju, občina Krško, trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi motorista. Reševalci so poškodovanca prepeljali v SB Brežice.

Sršenja gnezda

Sinoči ob 19.34 so v naselju Bučerca, občina Krško, gasilci PGE Krško odstranili sršenje gnezdo z ostrešja stanovanjske hiše. Enako se je ponovilo ob 20.29 v naselju Ravne pri Zdolah.

Gorele smeti

Ob 20.16 je v bližini Stanetove ulice v Ivančni Gorici gorel manjši kup smeti na travniku. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so pogasili goreče smeti.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Gabrja pri Dobovi in Pistač, da bo do predvidoma 28. 8. 2020 med 7.30 in 14.30 uro občasno motena dobava vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodu.

Uporabnike iz Zgornje Pohance - Rucman Vrha, Sromelj, Silovca, Curnovca, Oklukove Gore in Volčjega obveščajo, da bo do nadaljnjega motena oskrba s pitno vodo zaradi iskanja in popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz Bojsnega pa obveščajo, da bo danes med 7.30 in 14.30 motena dobava pitne vode zaradi pranja vodohrama Sv. Jakob.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu tkg. VINOTOČ in tkg GOR. BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS , izvod Gornja Bušinja vas Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Zabukovje, Miški vrh, Završe, Zalog, Laše in Mrzla planina vas danes med 10. in 14:10 uro, na območju TP Črneča vas, Oštrc, Jablance Gorjanci in Črešnjevec Gorjanci pa med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.