Trebanjci do evropske lige prek kvalifikacij

21.7.2020 | 08:15

Trimo Trebnje (foto: R. N.)

Dunaj/Trebnje - Evropska rokometna zveza (EHF) je potrdila seznam 51 klubov, ki bodo v sezoni 2020/21 nastopili v evropski ligi. Od slovenskih moštev bo v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopil le Trimo Trebnje, nastop v skupinskem delu pa si bo v minuli sezoni tretja ekipa v ligi NLB skušala izboriti prek kvalifikacij.

Zasedba iz Trebnjega bo nastopila že v prvem krogu kvalifikacij evropske lige, poleg nje je v tej skupini še 30 ekip: Gorica, Dubrava in Vinkovci (vsi Hrvaška), Bjerringbro-Silkeborg, Skjern in Holstebro (vsi Danska), Butel Skopje in Metalurg (oba Severna Makedonija), Belenenses in Benfica (oba Portugalska), Constanta in Potaissa Turda (oba Romunija), CSKA in Viktor Stavropol (oba Rusija), Kriens-Luzern in Pfadi Winterthur (oba Švica) in Malmö in Kristianstad (oba Švedska), Haslum in Arendal (oba Norveška), Bidasoa Irun (Špa), Pauc (Francija), Melsungen (Nemčija), Gyöngyös (Madžarska), Valur (Islandija), Esch (Luksemburg), Margareten (Avstrija), Minsk (Belorusija) in Azoty-Pulawy (Poljska).

V drugem krogu tega tekmovanja so si nastop že zagotovili francoska Fenix Toulouse in Montpellier, nemška Füchse Berlin in Rhein-Neckar Löwen, hrvaški Nexe Našice, danski GOG Gudme, španski Benidorm, madžarski Balatonfüred in portugalski Sporting Lizbona.

V skupinski del so se že uvrstili španski Ademar Leon, francoski Nimes, nemški Magdeburg, madžarska Tatabanya, makedonski Eurofarm Pelister, poljska Wisla Plock, romunski Dinamo Bukarešta, ruski Čehovski medvedi, švicarski Kadetten Schaffhausen, slovaški Tatran Prešov, švedski Alingsas in turški Bešiktaš. V skupinskem delu tega tekmovanja bo nastopilo 24 moštev.

Slovenija v ženski konkurenci evropske lige ne bo imela svoje predstavnice.

V elitni ligi prvakov in prvakinj bo v novi sezoni - po prenovi tekmovanj s strani EHF - nastopilo le po 16 ekip, med njimi sta tudi Celje Pivovarna Laško in Krim Mercator. Celjani in Ljubljančanke so na žrebu, ki je bil 1. julija na Dunaju, že dobili tekmece v skupinskem delu.

Celjska ekipa bo nastopila v skupini B, v njej so tudi Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb. V skupini A bodo nastopili Vardar Skopje, PSG, Kielce, Porto, Pick Szeged, Meškov Brest, Elverum in Flensburg-Handewitt.

Ljubljanska ekipa bo igrala v skupini A. V njej so še Metz, Rostov-Don, Kristiansand, Esbjerg, Ferencvaros, Bukarešta in Bietigheim. V skupini B bodo nastopili Valcea, Györ, Budućnost, Borussia Dortmund, CSKA Moskva, Brest, Odense in Koprivnica.

V novem evropskem pokalu (nekdanjemu pokalu challenge), po moči tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanje, bodo slovenske barve zastopali le rokometaši velenjskega Gorenja. Rokometaši iz Šaleške doline bodo tekmovanje pričeli v drugem krogu kvalifikacij,v skupinskem delu pa so si nastop že zagotovili Borac (BiH), Mašeka (Belorusija), Dukla Praga (Češka), AEK Atene (Grčija), Hafnarfjordu (Islandija), Holon Yuvalim (Izrael), Berchem (Luksemburg), Drammen (Norveška), Minaur Baia Mare (Romunija), Neva (Rusija), Považska Bystrica (Slovaška), Beykoz (Turčija) in Donbas (Ukrajina).

STA