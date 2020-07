Med ukrepi za pomoč vinarjem za zdaj poteka zelena trgatev

21.7.2020 | 15:30

Foto: B. D. G., arhiv DL

Pristojni na državni ravni še vedno pripravljajo ukrepe, ki so na voljo za rešitev vinskega sektorja po letošnji epidemiji novega koronavirusa. Medtem ko zeleno trgatev že izvajajo, na začetek izvedbe še vedno čakata krizna destilacija in krizno skladiščenje vina. Za izvedbo teh treh ukrepov je skupaj na razpolago dobrih enajst milijonov evrov.

Zelena trgatev

Kot so povedali na kmetijskem ministrstvu, je agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za ukrep zelene trgatve, s katerim se seveda najbolj mudi, saj jo je potrebno opraviti do sredine avgusta, prejela 296 vlog za skupaj 328 hektarjev vinogradniških površina. Nekaj več vlog so prejeli iz vzhodnega dela Slovenije, in sicer 188 za 203 hektarje, medtem ko so iz zahodnega dela države prejeli 108 vlog za 125 hektarjev površin.

Ukrep zelene trgatve lahko uveljavljajo vinogradniki, ki so v register pridelovalcev grozdja in vina lani prijavili vsaj 5000 kilogramov grozdja in nameravajo trganje nezrelega grozdja izvesti na vsaj desetini svojih obdelanih vinogradov. Dejansko izvedbo ukrepa agencija pred izplačilom preveri na kraju samem.

Destilacija

Upravičenci za ostala dva ukrepa bodo večji vinarji, ki letno pridelajo vsaj 30.000 litrov vina. Ukrepa destilacije bodo deležni tisti, ki bodo pripravljeni destilirati vsaj 25.000 litrov vina, pri čemer višina podpore znaša 80 centov za liter. Kleti, ki odkupujejo grozdje od drugih vinogradnikov, bodo podporo prejele, če bodo grozdje od njih odkupile tudi letos, količina pa ne sme biti bistveno zmanjšana glede na leto prej.

Krizno skladiščenje vina

Za krizno skladiščenje vina je podpora namenjena tistim, ki bodo vsaj pol leta do enega leta skladiščili vina letnikov 2018 in 2019. Ti bodo v letu dni prejeli po deset evrov za skladiščenje enega hektolitra vina. Uredba o tem je še v usklajevanju, po pričakovanjih kmetijske ministrice Aleksandre Pivec pa naj bi bila pripravljena do konca julija.

"Odločitev o izbiri ukrepa smo prepustili stroki oziroma vinogradnikom samim. Zelena trgatev je sicer tista, ki si je stroka najmanj želi in ga priporočajo le v res kriznih razmerah, ko drugih ukrepov ni na voljo," je v odgovoru na poslansko vprašanje prejšnji teden pojasnila Pivčeva, ki pričakuje, da bi za vsakega od ostalih dveh ukrepov lahko namenili po osem milijonov litrov vina, za kar so predvideli sedem milijonov evrov.

Gre za ukrepe, ki so bili priznani tudi s strani Evropske komisije, za katere je bilo iz evropskega svežnja na voljo okoli pet milijonov evrov, država pa je, kot je povedala Pivčeva, k temu s tretjim protikoronskim paketom dodala še šest milijonov evrov.

Ob tem so vinarji že pred časom lahko zaprosili tudi za finančno nadomestilo zaradi izpada več kot 20-odstotnega prihodka v proizvodnji vina. Ukrep je medtem zaključen, agencija pa je 1922 vinarjem zagotovila 2,9 milijona evrov pomoči.

Žrtve uvoza cenenih tujih vin

Nekateri vinarji sicer opozarjajo, da bodo v aktualni krizi tudi žrtve uvoza cenenih tujih vin, ki jim bodo še dodatno zniževali cene, vendar na kmetijskem ministrstvu po pričakovanju odgovarjajo, da predlogi za začasno omejitev uvoza ne bi bila v skladu s prostim pretokom blaga znotraj EU in zato tak ukrep ni mogoč.

"Res pa je, da na trgu lahko spodbudimo povpraševanje po domačem vinu. Slovenija je izjemna pridelovalka vin, tudi visoko kakovostnih, zato je treba z zadostno promocijo, seveda v mejah kot je dovoljena, spodbujati njegovo potrošnjo," je še poudarila Pivčeva.

STA; M. K.