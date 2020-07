V Metliki dopolnjena razstava ob stoletnici rojstva fotografa Mirka Kambiča

21.7.2020 | 10:15

Kolpa pri Podzemlju, 1955

Pogled proti Vinici, 1974

Metlika - V Galeriji Kambič, ki deluje pod okriljem metliškega Belokranjskega muzeja, je od danes na ogled razstava Tam pod Triglavom, ki jo je ob lanski stoletnici rojstva utemeljitelja zgodovine fotografije na Slovenskem, fotografa in belokranjskega rojaka Mirka Kambiča pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Razstava je na ogled do konca leta.

Avtor razstave in Kambičev sin, Miran Kambič, je metliški razstavi očetovih fotografij dodal še serijo črno-belih fotografij iz Bele krajine. Zaradi epidemioloških razmer pa so razstavo odprli brez otvoritvene slovesnosti.

Avtor razstave je zapisal, da fotografija za Mirka Kambiča sicer ni bila zgolj poklic. Bila je način življenja, z zgodbami, ki jih je ujel v svoj objektiv, pa je sestavil približno 25 tematskih diaprojekcij in s temi pripravil približno 2000 predavanj.

Številne Kambičeve fotografije so sicer objavljene v knjigah, revijah, na koledarjih, v učbenikih in na razglednicah. Kambič jih je občasno pošiljal na fotografske razstave in zanje prejel nekaj priznanj ter nagrad, nikoli pa ni razstavljal samostojno.

Nekaj fotografij Mirka Kambiča, dolgoletnega člana Belokranjskega muzejskega društva, hranijo tudi v Belokranjskem muzeju.

Mirko Kambič, pionir in utemeljitelj zgodovine fotografije na Slovenskem, se je rodil leta 1919 v Kloštru pri Metliki, umrl je leta 2017.

V Ljubljani je končal študij teologije, zaradi načetega zdravja kot posledice političnega zapora je izstopil iz duhovniške službe. Ker ga na ljubljanski likovni akademiji iz političnih razlogov niso sprejeli, se je preusmeril v študij umetnostne zgodovine. Leta 1974 je magistriral s temo Zgodovina slovenske fotografije.

Na to temo je kasneje napisal in objavil približno sto znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih člankov. Za svoje delo je prejel številne tuje in domače nagrade. Kot edini Slovenec je bil nosilec častnega naslova, ki mu ga je leta 2013 podelila pariška Mednarodna federacija za fotografsko umetnost - Federation Internationale de l'Art Photographique.

