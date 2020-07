Včeraj 24 okužb, umrl en bolnik s covidom-19. Nova primera v Novem mestu in Kočevju

21.7.2020 | 11:35

Ko se v ponedeljek zažene testna mašinerija, je skoraj vedno več novih okuženih s koronavirusom kot v soboto ali nedeljo.

Tako je bilo tudi včeraj, ko so v Sloveniji ob 914 testiranjih potrdili 24 okužb. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, tri so potrebovale intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili dve osebi, že tretji dan zapored pa je umrl en bolnik s covidom-19.

Okužbo so potrdili v 17 občinah, največ v Hrastniku, kjer je eno od žarišč in so potrdili šest okužb. Po en primer pa so tokrat zabeležili tudi v Novem mestu in Kočevju.

Doslej je bilo pri nas potrjenih 1977 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je skupaj 114 bolnikov.

M. K.