Z mopedom (in dvema promiloma) vijugal po cesti

21.7.2020 | 10:30

Napihala sta oba, prvi, ki je bežal, in drugi, ki je vijugal ... (foto: arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so sinoči okoli 22. ure posredovali v naselju v okolici Novega mesta zaradi zadimljenja ob kurjenju v naravi. Ob prihodu na kraj so ustavljali voznika Renaultovega scenica, a ni upošteval znakov policistov, zapeljal je vzvratno in skušal pobegniti. Policisti so kršitelja ustavili in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil brez registrskih tablic, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,32 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene krštive je določena globa v višini 2820 evrov.

Pijani mopedist

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa pri Veliki vasi pri Krškem opazili mopedista, ki je vozil nezanesljivo in vijugal po vozišču. Kršitelja so ustavili in ugotovili, da vozi pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. 30-letnemu mopedistu, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so moped zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradli hrano in posodo

V Grosupljem so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec odnesel

prehrambne izdelke in posodo. Lastnika je oškodoval za okoli 150 evrov.

Med tovorom sedem Maročanov

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so v tovornem delu odkrili sedem državljanov Maroka, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V Beli krajini deset tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju Preloke in Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Maroka in dvema državljanoma Alžirije še niso zaključeni.

M. K.