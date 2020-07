Na gradu Grm poletni večeri - omejeno število obiskovalcev ob predhodni najavi

21.7.2020 | 12:00

Eno od prizorišč novomeškega poletja bo grad Grm ... (foto: arhiv; I. V.)

Novo mesto - V atriju gradu Grm v Novem mestu bodo z monokomedijo Levo, desno, igralec in bosanskim igralcem Zijahom Sokolovićem drevi uradno odprli prireditve Novomeških poletnih večerov 2020. Ti bodo na grmskem gradu in v mestni Knjigarni Goga potekali do vključno 22. avgusta, zatem pa tam načrtujejo utečeni novomeški festival kratke zgodbe.

Predhodna najava, omejitev števila

Po podatkih prirediteljev Novomeških poletnih večerov, založbe Goga, bodo prireditve potekale po protiepidemioloških pravilih, po katerih se morajo obiskovalci predhodno najaviti.

Posamično prireditev Novomeških poletnih večerov lahko obišče največ 150 najavljenih obiskovalcev. Vstopnine ni, so opozorili.

Večeri so sicer namenjeni predvsem pogovorom o novih knjižnih izdajah in predstavam, njihovo uradno odprtje pa so zaradi protiepidemioloških ukrepov z začetka prestavili na sredino meseca. Svoj program bodo sicer sproti prilagajali, so poudarili v Gogi.

Kot navaja Gogina spletna stran, bodo Novomeške poletne večere nadaljevali s pogovori o knjigah Ko živali spregovorijo Borisa Kolarja, Karantena. Rim. novinarja Janka Petrovca, Valter brani Sarajevo 21. stoletja Ahmeda Burića in Lukenj premalo, ljudi preveč Andreja Blatnika.

Pripravili bodo še lutkovni predstavi Zrcalce Lutkovnega gledališča Nebo in Kaj je videla žirafa Zdenka gledališča Lutkomotiva ter predstavitve knjig Priročnik za izgnance Veliborja Čolića, zbirke kratkih zgodb Nož v usta, vilice v oči, pot pod noge! ter knjige Skušnjave novinarja Toneta Hočevarja.

Novo mesto short

Novomeška Goga sicer med 25. in 29. avgustom načrtuje še letošnjo izvedbo festivala kratke zgodbe Novo mesto short.

Med finaliste za nagrado Novo mesto je komisija v sestavi Vanesa Matajc, Matej Bogataj, Žiga Rus in Ana Geršak uvrstila zbirke kratkih zgodb Plavalec Sergeja Curanovića, Dobra družba Ane Svetel, Fugato Veronike Simoniti in Kozjeglavka Zarje Vršič.

STA; M. K.